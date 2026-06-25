Declaran culpable al hijo del líder de la CAM y a otros cuatro comuneros por atentados incendiarios en Lautaro y Temuco de 2022

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco dictó este jueves un veredicto condenatorio en contra de cinco acusados por dos atentados incendiarios ocurridos el año 2022 en Lautaro y Temuco. Entre ellos se encuentra el hijo del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM): Pelentaro Héctor Llaitul Pezoa.

Los hechos se produjeron el pasado 22 de noviembre del 2022. En aquella fecha, alrededor de las 8:20 de la mañana, ingresaron al fundo San Luis en Lautaro, donde intimidaron con armas de fuego a los trabajadores para luego incendiar tres camiones y maquinaria forestal.

Mientras mantenían a una víctima retenida en un vehículo motorizado, se dirigieron al sector La Colonia en Temuco, donde ingresan a un campamento forestal para incendiar inmuebles y luego huir del lugar.

Prensa Poder Judicial

Además de Llaitul Pezoa fueron condenados Luis Guillermo Menares Chanilao, Juan Carlos Mardones Sáez, Luis Darío Fuenzalida Eneros y Jorge Andrés Caniupil Coña.

Todos los imputados fueron condenados por los delitos de incendio reiterado, hurto en concurso con secuestro simple y hurto.

Llaitul Pezoa y Mardones Sáez, además, resultaron condenados por el delito de porte ilegal de municiones.

Mientras tanto, todos los acusados fueron absueltos del delito de porte ilegal de arma de fuego convencional, arma de fuego prohibida y disparos injustificados.

Al respecto, el tribunal explicó: “Si bien se han dado por establecidos conforme ya se ha señalado más arriba, se estima que la prueba rendida en el juicio no permite establecer más allá de toda duda razonable que exige nuestro Código Procesal Penal a qué acusado corresponde cada una de dichas conductas”.

La resolución del tribunal fue unánime luego que se dieran por acreditados los delitos y la participación de los acusados.

La comunicación de la sentencia está programada para el próximo 13 de julio a las 13:00 horas.