SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Decomisan más de 500 kilos de marihuana de vehículo en la Región de Valparaíso: dos sujetos fueron detenidos

    Los sujetos fueron detenidos mientras transportaban la droga en un vehículo por la Ruta 5 Norte.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    FOTO: Referencial (ATON).

    Dos sujetos detenidos y más de 500 kilos de droga incautadas dejaron un procedimiento ocurrido en la comuna de San Felipe en la Región de Valparaíso.

    Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 69 en la Ruta 5 Norte, donde personal policial realizó una fiscalización a un vehículo que transitaba por la vía y que fue perfilado como un vehículo el cual podría estar asociado al transporte de mercancías ilícitas.

    Durante el control, es que los oficiales descubrieron que transportaba 511 kilos de marihuana elaborada.

    Según detalló el jefe de Zona de Carabineros, Cristián Aravena, “el personal policial se pudo percatar de una emanación de un fuerte olor característico a la marihuana por lo tanto hacen un control más exhaustivo en el compartimiento de carga pudiendo detectar el decomiso de droga que es exhibido el día de hoy que corresponde a 511 kilos de marihuana elaborada”.

    De acuerdo a lo que añadió en la ocasión se detuvo a dos sujetos, ambos de nacionalidad chilena, a la vez que apuntó que la droga incautada habría generado ganancias superiores a $5.000 millones a la organización.

    “Hoy podemos dar cuenta de más de 3.700 kilos de droga que han sido incautados sin contar esto, esto todavía no está cuantificado estadísticamente, lo que equivale a un aumento sustantivo de un 50% de los decomisos de droga en la región”, agregó el general de Carabineros.

    Por su parte, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, señaló que “durante el desarrollo de la investigación va a ser importante intentar acercarnos a determinar el origen de esta droga y también eventualmente el destino o la distribución que tendría de modo de instar por a llegar eventualmente algunos otros imputados a la investigación”.

    Además detalló que se está analizando si se ampliará la detención de los sujetos con el fin de decretar alguna diligencia adicional.

    En tanto el ministro de Seguridad Pública (s), Rafael Collado, destacó el operativo señalando que “va a haber media tonelada de droga que no va a estar disponible para la venta. Van a ver menos puntos de venta, menos conflictividad, menos violencia en los barrios de Chile. Y por eso es tan importante para nosotros mantener los planes y programas que tenemos como ministerio en esta materia”.

    Más sobre:CarabinerosPolicialDroga

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Se acerca el adiós de Stranger Things: estrenan el tráiler final de la temporada 5

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria

    Asociación Parque Cordillera anuncia querella tras hallazgo de colillas que habrían originado incendio en Las Condes

    David Bravo descarta hablar de la normalización de la economía con las cifras actuales de desempleo

    A la espera de su arribo al gabinete: Kaiser llega a La Moneda chica para abordar sus “líneas rojas”

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Lo más leído

    1.
    Reos relatan cómo pagaban favores a gendarmes imputados por corrupción en Santiago 1: uno de ellos pidió que le dieran cocaína

    Reos relatan cómo pagaban favores a gendarmes imputados por corrupción en Santiago 1: uno de ellos pidió que le dieran cocaína

    2.
    Familia es asaltada y agredida por al menos seis sujetos en vivienda de Puente Alto

    Familia es asaltada y agredida por al menos seis sujetos en vivienda de Puente Alto

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Arsenal vs. Aston Villa por la Premier League

    A qué hora y dónde ver a Arsenal vs. Aston Villa por la Premier League

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios
    Chile

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Asociación Parque Cordillera anuncia querella tras hallazgo de colillas que habrían originado incendio en Las Condes

    A la espera de su arribo al gabinete: Kaiser llega a La Moneda chica para abordar sus “líneas rojas”

    David Bravo descarta hablar de la normalización de la economía con las cifras actuales de desempleo
    Negocios

    David Bravo descarta hablar de la normalización de la economía con las cifras actuales de desempleo

    Tasa de desempleo vuelve a subir después de tres meses y creación de puestos de trabajo se desacelera en septiembre-noviembre

    Máximo Pacheco, presidente del directorio de NovaAndino Litio: acuerdo con SQM son US$ 12.000 millones más “que si hubiésemos licitado”

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria
    Tendencias

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    Directorio telemático y la sombra de la justicia ordinaria: las claves para zanjar el reclamo de Unión Española e Iquique
    El Deportivo

    Directorio telemático y la sombra de la justicia ordinaria: las claves para zanjar el reclamo de Unión Española e Iquique

    El drama de Tomás de Gavardo de cara al Dakar 2026: “Llegaré justo”

    Ricardo Gareca reconoce ser un entrenador desactualizado: “Hay mucha información en el fútbol; me he complicado”

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo
    Finde

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    La obsesión de John Lennon con Brigitte Bardot y el decepcionante día en que se conocieron
    Cultura y entretención

    La obsesión de John Lennon con Brigitte Bardot y el decepcionante día en que se conocieron

    Gloria Sáez, viuda de Tommy Rey y el primer Año Nuevo sin el cantante: “Nada se compara a perder un compañero de vida”

    ¿La historia definitiva de Take That? Netflix revela la fecha de estreno de nueva docuserie

    Presentador de televisión y alcalde rapero: la alianza que busca el poder tras protestas de la Generación Z en Nepal
    Mundo

    Presentador de televisión y alcalde rapero: la alianza que busca el poder tras protestas de la Generación Z en Nepal

    Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo

    Arabia Saudita reclama a EAU que acepte la exigencia de Yemen y “retire sus fuerzas” del país en 24 horas

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana