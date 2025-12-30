Decomisan más de 500 kilos de marihuana de vehículo en la Región de Valparaíso: dos sujetos fueron detenidos

Dos sujetos detenidos y más de 500 kilos de droga incautadas dejaron un procedimiento ocurrido en la comuna de San Felipe en la Región de Valparaíso.

Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 69 en la Ruta 5 Norte, donde personal policial realizó una fiscalización a un vehículo que transitaba por la vía y que fue perfilado como un vehículo el cual podría estar asociado al transporte de mercancías ilícitas.

Durante el control, es que los oficiales descubrieron que transportaba 511 kilos de marihuana elaborada.

Según detalló el jefe de Zona de Carabineros, Cristián Aravena, “el personal policial se pudo percatar de una emanación de un fuerte olor característico a la marihuana por lo tanto hacen un control más exhaustivo en el compartimiento de carga pudiendo detectar el decomiso de droga que es exhibido el día de hoy que corresponde a 511 kilos de marihuana elaborada”.

De acuerdo a lo que añadió en la ocasión se detuvo a dos sujetos, ambos de nacionalidad chilena, a la vez que apuntó que la droga incautada habría generado ganancias superiores a $5.000 millones a la organización.

“Hoy podemos dar cuenta de más de 3.700 kilos de droga que han sido incautados sin contar esto, esto todavía no está cuantificado estadísticamente, lo que equivale a un aumento sustantivo de un 50% de los decomisos de droga en la región”, agregó el general de Carabineros.

Por su parte, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, señaló que “durante el desarrollo de la investigación va a ser importante intentar acercarnos a determinar el origen de esta droga y también eventualmente el destino o la distribución que tendría de modo de instar por a llegar eventualmente algunos otros imputados a la investigación”.

Además detalló que se está analizando si se ampliará la detención de los sujetos con el fin de decretar alguna diligencia adicional.

En tanto el ministro de Seguridad Pública (s), Rafael Collado, destacó el operativo señalando que “va a haber media tonelada de droga que no va a estar disponible para la venta. Van a ver menos puntos de venta, menos conflictividad, menos violencia en los barrios de Chile. Y por eso es tan importante para nosotros mantener los planes y programas que tenemos como ministerio en esta materia”.