Decretan alerta roja en Melipeuco tras caída de rayo que provocó incendio en el Parque Nacional Conguillío

La noche de este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la comuna de Melipeuco, Región de La Araucanía, debido un incendio forestal que se registra en el interior del Área Silvestre Protegida (ASP) Parque Nacional Conguillío.

El siniestro fue provocado por la caída de un rayo que inició el fuego en el bosque nativo.

La medida, que se extenderá hasta que las condiciones así lo ameriten, fue adoptada en base a información técnica de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), ante la emergencia, que se encuentra bajo observación, y que ya ha devastado una superficie aproximada de 0,01 hectáreas de vegetación.

Desde Conaf informaron que se coordina el combate aéreo de las llamas, acción que está programada para la jornada de este martes.

En tanto, Senapred recordó que, con la declaración de esta alerta, “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.