VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Decretan alerta roja en Melipeuco tras caída de rayo que provocó incendio en el Parque Nacional Conguillío

    La medida fue adoptada en base a información técnica de Conaf, ante el siniestro que se encuentra bajo observación y que –preliminarmente- ha afectado una superficie aproximada de 0,01 hectáreas de bosque nativo.

    Por 
    Roberto Martínez
    Tormentas eléctricas

    La noche de este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la comuna de Melipeuco, Región de La Araucanía, debido un incendio forestal que se registra en el interior del Área Silvestre Protegida (ASP) Parque Nacional Conguillío.

    El siniestro fue provocado por la caída de un rayo que inició el fuego en el bosque nativo.

    La medida, que se extenderá hasta que las condiciones así lo ameriten, fue adoptada en base a información técnica de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), ante la emergencia, que se encuentra bajo observación, y que ya ha devastado una superficie aproximada de 0,01 hectáreas de vegetación.

    Desde Conaf informaron que se coordina el combate aéreo de las llamas, acción que está programada para la jornada de este martes.

    En tanto, Senapred recordó que, con la declaración de esta alerta, “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.

    Más sobre:Incendio forestalMelipeucoParque Nacional ConguillíoAlerta rojaRayoTormenta eléctricaRegión de La AraucaníaSenapredConafNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    Trump acusa a México de incumplir tratado de aguas y amenaza con imponer un arancel del 5%

    Revelan que peregrina que murió en Ruta 68 camino a Lo Vásquez se desplazaba en bicicleta

    Netanyahu y Trump fijan reunión clave para destrabar el plan de paz en Gaza en medio de tensiones con Hamas

    Canciller de Polonia: “Europa siempre ha querido ser un buen aliado de Estados Unidos. Es Estados Unidos el que tiene dudas”

    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    Lo más leído

    1.
    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    2.
    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    3.
    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    4.
    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    5.
    Tras 14 años de tramitación: Gobierno promulga Ley de 60 minutos diarios de actividad física en colegios

    Tras 14 años de tramitación: Gobierno promulga Ley de 60 minutos diarios de actividad física en colegios

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    Servicios

    SHOA descarta tsunami en Chile tras sismo percibido frente a costa japonesa

    SHOA descarta tsunami en Chile tras sismo percibido frente a costa japonesa

    DMC emite aviso meteorológico para ocho regiones de Chile por probabilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores

    DMC emite aviso meteorológico para ocho regiones de Chile por probabilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores

    SHOA descarta tsunami en Chile tras terremoto 7.6 en Japón

    SHOA descarta tsunami en Chile tras terremoto 7.6 en Japón

    Decretan alerta roja en Melipeuco tras caída de rayo que provocó incendio en el Parque Nacional Conguillío
    Chile

    Decretan alerta roja en Melipeuco tras caída de rayo que provocó incendio en el Parque Nacional Conguillío

    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    Revelan que peregrina que murió en Ruta 68 camino a Lo Vásquez se desplazaba en bicicleta

    Wall Street cierra a la baja mientras el mercado espera la decisión de la Fed sobre sus tasas de interés
    Negocios

    Wall Street cierra a la baja mientras el mercado espera la decisión de la Fed sobre sus tasas de interés

    Trump anuncia paquete de US$12 mil millones para agricultores afectados por la guerra comercial con China

    Paramount lanza una oferta hostil por Warner Bros para competir con Netflix

    Review del OPPO Reno14 F 5G: un “teléfono de batalla”
    Tendencias

    Review del OPPO Reno14 F 5G: un “teléfono de batalla”

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Fernando Zampedri le pone tarea a la UC para el próximo año: “Nosotros estamos para pelear los torneos”
    El Deportivo

    Fernando Zampedri le pone tarea a la UC para el próximo año: “Nosotros estamos para pelear los torneos”

    Locura en las calles penquistas: una multitud recibe a Deportes Concepción tras su épico ascenso a Primera División

    “Valoramos profundamente su trabajo”: Ñublense comunica la salida de Ronald Fuentes

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe
    Finde

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Adam Sandler revela su gusto por un disco clásico de Hole
    Cultura y entretención

    Adam Sandler revela su gusto por un disco clásico de Hole

    ¿Lograrán los niños Wara Wara despertar al gigante?  Los espectáculos de calle se tomarán las calles de Santiago y de otras ciudades de Chile

    Dónde ver las nominadas a Mejor Película en los Globos de Oro 2025

    Trump acusa a México de incumplir tratado de aguas y amenaza con imponer un arancel del 5%
    Mundo

    Trump acusa a México de incumplir tratado de aguas y amenaza con imponer un arancel del 5%

    Netanyahu y Trump fijan reunión clave para destrabar el plan de paz en Gaza en medio de tensiones con Hamas

    Canciller de Polonia: “Europa siempre ha querido ser un buen aliado de Estados Unidos. Es Estados Unidos el que tiene dudas”

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile