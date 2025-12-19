Decretan arresto domiciliario total y arraigo nacional para imputado por incendio forestal en San Pedro de Melipilla

El Juzgado de Garantía de Melipilla decretó el arresto domiciliario y arraigo nacional para el imputado identificado como el autor material del incendio forestal que mantuvo a la comuna de San Pedro de Melipilla en alerta roja.

Se trata de un sujeto de 48 años, que ejecutó una conexión eléctrica irregular a un poste del alumbrado en el sector en que se inició el siniestro.

Según relató el fiscal de Melipilla, Luis Carreño, tras la formalización el incendio fue de “carácter negligente, donde afecta 2.321 hectáreas de bosque, pastizales y consumiendo varias viviendas, con pérdida total de alrededor de 15 víctimas que fueron empadronadas ”.

“El imputado quedó con medida cautelar de arresto domiciliario total. Asimismo, arraigo nacional y un plazo de investigación de 120 días”, detalló el persecutor.

Según el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) este siniestro dejó cinco viviendas afectadas -tres destruidas y dos en evaluación-, cinco personas damnificadas y 31 personas albergadas.