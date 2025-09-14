SUSCRÍBETE
Nacional

Decretan prisión preventiva contra sujeto sorprendido con fusil de guerra, municiones y droga en San Antonio

El hombre, de 30 años, fue denunciado por amenazar a una persona exhibiéndole un fusil. Carabineros allanó su domicilio y encontró un arma de guerra, 40 cartuchos útiles, droga y una planta de marihuana.

Por 
Roberto Martínez

El Juzgado de Garantía de San Antonio decretó este sábado la prisión preventiva de un ciudadano chileno de aproximadamente 30 años, tras ser formalizado por diversos delitos relacionados con el porte ilegal de un fusil de guerra, amenazas y la Ley de Drogas.

El fiscal de San Antonio, Rolando Ramírez, explicó que la investigación se inició luego de una denuncia realizada por una víctima que aseguró haber sido intimidada por el imputado.

“La víctima dio cuenta que había sido amenazada por un sujeto exhibiéndole un fusil de asalto. Con estos antecedentes, se logró dar con el paradero del imputado y verificar que efectivamente en el domicilio mantenía un fusil y aproximadamente 40 municiones aptas para ser disparadas por este tipo de armas”, señaló.

Durante el procedimiento policial efectuado por personal de Carabineros, también se determinó que el sujeto mantenía drogas y una planta de marihuana al interior de su domicilio, lo que amplió la formalización en su contra.

Al respecto, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

El tribunal acogió esta tesis y fijó un plazo de 120 días para la investigación, periodo en el que se indagará tanto el origen del armamento incautado como el eventual vínculo del acusado con otros ilícitos.

