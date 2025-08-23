SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Decretan prisión preventiva para detenido en Alto Hospicio por porte ilegal de arma de fuego

El hombre de 23 años fue aprehendido tras una persecución policial en Alto Hospicio, luego de que arrojara un revólver calibre .38 a un establecimiento educacional.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz
Valparaiso, 13 diciembre 2017. En el juzgado de garantía se lleva a cabo el control de detencion al cabo 2do Franco Salazar Añasco, quien fue detenido, junto a otros dos sujetos, con mas de 300 gramos de cocaina en el auto en que transitaban en Valparaiso. Los tres detenidos quedaron en prision preventiva. Sebastian Cisternas/ Aton Chile ***ATENCION EDITORES, POR ORDEN DEL TRIBUNAL SE PROHIBE MOSTRAR LOS ROSTROS DE LOS DETENIDOS. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE.

El Juzgado de Garantía de Alto Hospicio decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra un hombre de 23 años, de nacionalidad colombiana, imputado por el delito de porte ilegal de arma de fuego.

La decisión se adoptó tras la formalización realizada por la Fiscalía local, luego de que el sujeto fuera detenido en un operativo de Carabineros.

De acuerdo con lo expuesto en audiencia por el fiscal Cristóbal Platero, los hechos ocurrieron el pasado 20 de agosto, cerca de las 00.35 horas, durante patrullajes preventivos en la comuna.

En ese contexto, personal policial intentó fiscalizar un vehículo que no acató las señales de detención en la ruta A-16 y continuó su trayecto por avenida Los Cóndores, iniciándose una persecución.

La persecución terminó cuando el conductor redujo la velocidad, descendió del automóvil y huyó a pie hacia la caletera. “Allí arroja un objeto al interior de un colegio, el cual verificando de que se trataba, se percataron los funcionarios que correspondía a un revolver que mantenía seis cartuchos en su interior”, indicó Platero.

Tras la ampliación de la detención, el imputado fue formalizado por porte ilegal de arma de fuego. El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó su prisión preventiva, fijando un plazo de investigación de 60 días.

Más sobre:Alto HospicioRevólverPrisión preventivaMedida cautelarPorte ilegal de arma de fuego

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Madre del cabo David Florido tras captura de reos fugados: “Poco le duró la libertad a ese zángano”

“Dígame dónde y cuándo”: y “la pelota al córner”: Kast y Jara se enfrascan en disputa en redes sociales

La Parva asegura que avalancha fue causada por ingreso de esquiadores a zona prohibida

Jara advierte “grave retroceso” ante propuesta previsional de Kast de terminar con el préstamo al Estado

Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

Desde el Biobío, Kast destaca vínculos con el PSC y proyecta siguientes pasos en la campaña

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

4.
Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Se anticipan hasta -3°C: revisa qué temperaturas se esperan para este domingo en el país

Se anticipan hasta -3°C: revisa qué temperaturas se esperan para este domingo en el país

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Decretan prisión preventiva para detenido en Alto Hospicio por porte ilegal de arma de fuego
Chile

Decretan prisión preventiva para detenido en Alto Hospicio por porte ilegal de arma de fuego

“Dígame dónde y cuándo”: y “la pelota al córner”: Kast y Jara se enfrascan en disputa en redes sociales

La Parva asegura que avalancha fue causada por ingreso de esquiadores a zona prohibida

Creación de 500 mil empleos formales y aceleración de proyectos: los detalles del programa de Mayne-Nicholls en materia económica
Negocios

Creación de 500 mil empleos formales y aceleración de proyectos: los detalles del programa de Mayne-Nicholls en materia económica

Gonzalo Sanhueza y programa de Evelyn Matthei: “En los primeros 100 días va a estar el proyecto tributario ingresado al Congreso”

¿El fin del activismo corporativo?

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3
Tendencias

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Por qué Donetsk es clave para la defensa de Ucrania y por qué Rusia busca el control total de la región

Qué es la corriente en chorro, el fenómeno que afectará a 4 regiones de Chile

Gerente de Everton justifica suspensión de duelo con la U
El Deportivo

Gerente de Everton justifica suspensión de duelo con la U

Ángel Di María le da el clásico a Rosario Central con un impresionante gol de tiro libre

El Team Chile cierra los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 con una participación histórica

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo

“El cuerpo molestado como un avispero, hierve de ira”: el regreso de Gonzalo Millán con su diario de muerte

Amalia Kassai, actriz: “La Ola se mete en temas de los que hoy nadie quiere hablar mucho”

Zelenski aprueba nuevas sanciones contra 139 individuos y entidades rusas y 28 extranjeros
Mundo

Zelenski aprueba nuevas sanciones contra 139 individuos y entidades rusas y 28 extranjeros

Familiares de rehenes instan a Netanyahu a aceptar la propuesta de alto al fuego avalada por Hamas

Rechazan la libertad condicional para los hermanos Menéndez, condenados por asesinar a sus padres en 1989

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo