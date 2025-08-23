Decretan prisión preventiva para detenido en Alto Hospicio por porte ilegal de arma de fuego
El hombre de 23 años fue aprehendido tras una persecución policial en Alto Hospicio, luego de que arrojara un revólver calibre .38 a un establecimiento educacional.
El Juzgado de Garantía de Alto Hospicio decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra un hombre de 23 años, de nacionalidad colombiana, imputado por el delito de porte ilegal de arma de fuego.
La decisión se adoptó tras la formalización realizada por la Fiscalía local, luego de que el sujeto fuera detenido en un operativo de Carabineros.
De acuerdo con lo expuesto en audiencia por el fiscal Cristóbal Platero, los hechos ocurrieron el pasado 20 de agosto, cerca de las 00.35 horas, durante patrullajes preventivos en la comuna.
En ese contexto, personal policial intentó fiscalizar un vehículo que no acató las señales de detención en la ruta A-16 y continuó su trayecto por avenida Los Cóndores, iniciándose una persecución.
La persecución terminó cuando el conductor redujo la velocidad, descendió del automóvil y huyó a pie hacia la caletera. “Allí arroja un objeto al interior de un colegio, el cual verificando de que se trataba, se percataron los funcionarios que correspondía a un revolver que mantenía seis cartuchos en su interior”, indicó Platero.
Tras la ampliación de la detención, el imputado fue formalizado por porte ilegal de arma de fuego. El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó su prisión preventiva, fijando un plazo de investigación de 60 días.
