Decretan prisión preventiva para sujeto que atacaba con arma blanca y sin motivos a transeúntes en San Miguel

Este viernes, un sujeto que atacaba con un arma blanca a transeúntes de la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana, quedó en prisión preventiva, luego de su formalización por el delito de homicidio frustrado.

A través de redes sociales se viralizaron una serie de registros donde el hombre, sin motivos, pasaba corriendo junto a las personas, momento en que las atacaba sin provocación alguna con un elemento punzante.

Las agresiones se concentraban en las inmediaciones de la Tercera Avenida y la Octava Avenida de la referida comuna.

Al hombre se le sindica como el responsable de las lesiones de al menos seis personas y fue detenido este jueves, mientras que hoy pasó a control de detención, siendo formalizado y enviado a la cárcel.

Sujeto apuñalaba a transeúntes en San Miguel.

La alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, destacó que “ayer, ante múltiples denuncias que recibimos de un sujeto peligroso, que andaba con arma blanca, amedrentando y atacando a los vecinos, en un trabajo conjunto con los inspectores municipales, con la PDI y la Fiscalía, fue detenido y hoy pasó a control de detención”.

La jefa comunal hizo el llamado a los posibles afectados a acercarse a la Dirección de Seguridad para recibir orientación para realizar la denuncia, a través de la Oficina de Protección y Atención a Víctimas.

Por este hecho se fijó un plazo de investigación de 120 días.