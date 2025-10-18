SUSCRÍBETE
Nacional

Decretan prisión preventiva para sujeto que atacaba con arma blanca y sin motivos a transeúntes en San Miguel

Al sujeto se le sindica como el autor de las agresiones de, al menos, seis personas. Se fijaron 120 días de investigación.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Sujeto atacaba a personas en San Miguel.

Este viernes, un sujeto que atacaba con un arma blanca a transeúntes de la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana, quedó en prisión preventiva, luego de su formalización por el delito de homicidio frustrado.

A través de redes sociales se viralizaron una serie de registros donde el hombre, sin motivos, pasaba corriendo junto a las personas, momento en que las atacaba sin provocación alguna con un elemento punzante.

Las agresiones se concentraban en las inmediaciones de la Tercera Avenida y la Octava Avenida de la referida comuna.

Al hombre se le sindica como el responsable de las lesiones de al menos seis personas y fue detenido este jueves, mientras que hoy pasó a control de detención, siendo formalizado y enviado a la cárcel.

Sujeto apuñalaba a transeúntes en San Miguel.

La alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, destacó que “ayer, ante múltiples denuncias que recibimos de un sujeto peligroso, que andaba con arma blanca, amedrentando y atacando a los vecinos, en un trabajo conjunto con los inspectores municipales, con la PDI y la Fiscalía, fue detenido y hoy pasó a control de detención”.

La jefa comunal hizo el llamado a los posibles afectados a acercarse a la Dirección de Seguridad para recibir orientación para realizar la denuncia, a través de la Oficina de Protección y Atención a Víctimas.

Por este hecho se fijó un plazo de investigación de 120 días.

