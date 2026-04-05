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    Defensa de Apablaza acusa ilegalidad y anuncia acción ante la ONU por orden de detención en Argentina

    El abogado Rodolfo Yanzón aseguró que su representado no se presentará ante la justicia argentina, cuestionó la vigencia del proceso de extradición y apuntó a una supuesta vulneración de la condición de refugiado.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Defensa de Apablaza acusa ilegalidad y anuncia acción ante la ONU por orden de detención en Argentina

    El abogado de Galvarino Apablaza, Rodolfo Yanzón, afirmó que su defendido no se presentará ante la justicia en Argentina, en medio del operativo para dar con su paradero y la orden de detención vigente en su contra.

    “Apablaza no se va a presentar porque sería refrendar un acto absolutamente ilegal”, sostuvo el jurista a T13, quien además cuestionó el proceso de extradición impulsado para trasladarlo a Chile.

    Según Yanzón, dicho proceso “está finalizado hace 16 años”, por lo que —a su juicio— cualquier acción posterior carece de sustento legal. “Todo lo que se haga en consecuencia es ilegal”, afirmó.

    Defensa de Apablaza acusa ilegalidad y anuncia acción ante la ONU por orden de detención en Argentina. En la imagen, Rodolfo Yanzón.

    El abogado también argumentó que aún existe una discusión sobre la vigencia del estatus de refugiado de su representado en Argentina, señalando que las medidas adoptadas por las autoridades implicarían una vulneración de normas internacionales.

    “Lo que están haciendo es, una vez más, violar la convención de refugiados”, indicó, agregando que presentarán una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en las próximas horas.

    En esa línea, adelantó que esperarán el regreso del juez Ariel Lijo para solicitar que deje sin efecto la orden de detención firmada por la jueza María Servini, a quien acusó de “desconocer absolutamente el caso”.

    Defensa de Apablaza acusa ilegalidad y anuncia acción ante la ONU por orden de detención en Argentina. En la imagen, Ariel Lijo.

    Recompensa y fallida detención

    Las declaraciones se dan en un contexto marcado por la intensificación de la búsqueda de Apablaza en Argentina. El Ministerio de Seguridad de ese país ofreció una recompensa de 20 millones de pesos argentinos —equivalentes a más de 13 millones de pesos chilenos— a quienes entreguen información que permita su captura.

    La medida fue adoptada tras un fallido operativo policial en el que no se logró ubicar al exfrentista en su domicilio, lo que activó coordinaciones entre la policía argentina y la Policía de Investigaciones de Chile.

    Apablaza mantiene una orden de captura nacional e internacional por delitos de homicidio y secuestro, en el marco de la investigación por el asesinato del exsenador Jaime Guzmán.

    Defensa de Apablaza acusa ilegalidad y anuncia acción ante la ONU por orden de detención en Argentina

    Gestiones políticas y coordinación bilateral

    En paralelo, el gobierno chileno ha intensificado las gestiones para avanzar en el proceso. El canciller Francisco Pérez confirmó que el Presidente José Antonio Kast mantendrá su viaje a Argentina, valorando la disposición de ese país para colaborar.

    “El viaje se mantiene, por supuesto. Valoramos el esfuerzo y disposición del gobierno argentino en ayudar en este tema”, señaló, agregando que se está trabajando para “hacer todo lo necesario” para llevar a Apablaza ante la justicia.

    El caso también fue abordado en La Moneda, donde el Mandatario sostuvo reuniones con dirigentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI), en el marco de una ofensiva política para avanzar en la extradición.

    En ese contexto, el diputado Juan Antonio Coloma acompañará al Presidente en su viaje a Buenos Aires, donde se contemplan reuniones con autoridades y equipos jurídicos para recabar antecedentes sobre el proceso.

    Defensa de Apablaza acusa ilegalidad y anuncia acción ante la ONU por orden de detención en Argentina MARIO TELLEZ
    Más sobre:Galvarino ApablazaONUArgentinaExtradiciónRodolfo YanzónJusticia Argentina

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