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    Política

    Kast inicia su primera gira internacional con un viaje a Argentina en medio de tensión por la fuga de Apablaza

    El Mandatario se reunirá con Javier Milei en Buenos Aires, luego de la fallida detención del exfrentista, cuya captura y extradición se instala como telón de fondo de la visita.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
     
    Antonella Cicarelli
    Kast inicia su primera gira internacional con un viaje a Argentina en medio de tensión por la fuga de Apablaza Dedvi Missene

    El Presidente José Antonio Kast emprende este domingo su primer viaje oficial al extranjero desde que asumió el cargo, con destino a Argentina, en una visita breve pero cargada de simbolismo político y tensión por la fuga de Galvarino Apablaza.

    El viaje fue confirmado por el canciller Francisco Pérez durante la mañana de este jueves, pocas horas después de que se conociera la fallida detención del exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), acusado de ser el autor intelectual del asesinato del exsenador Jaime Guzmán, a 35 años del crimen.

    Pese a las especulaciones sobre una eventual suspensión, el gobierno descartó cualquier cambio en la agenda. “El viaje se mantiene, por supuesto. Valoramos el esfuerzo y disposición del gobierno argentino en ayudar en este tema”, afirmó el ministro, subrayando la colaboración de la administración de Javier Milei.

    Kast inicia su primera gira internacional con un viaje a Argentina en medio de tensión por la fuga de Apablaza

    Junto al Presidente viajarán el canciller, Francisco Pérez Mackenna, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez y el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma.

    La agenda del mandatario en Argentina comenzará a las 8.00 (7.00 en Chile) de la mañana con un desayuno en la embajada chilena en Buenos Aires.

    Luego a las 9.30 (8.30 en Chile) concurrirá a la Plaza San Martín para dejar una “ofrenda floral” en el monumento del militar José San Martín.

    Después de esto, se reunirá con el presidente Milei a las 10.00 (9.00 en Chile) en la Casa Rosada para una reunión privada.

    La presión por el caso Apablaza

    La visita ocurre en un momento especialmente sensible en la relación bilateral. Apablaza, quien recientemente perdió su estatus de refugiado político en Argentina, permanece prófugo tras no ser encontrado en su domicilio, lo que activó un operativo conjunto entre la PDI y las policías trasandinas.

    El caso ha tensionado la agenda política en Chile y también se instalará como uno de los temas clave durante la visita presidencial. De hecho, el gobierno argentino ya ofreció una recompensa para dar con su paradero, mientras en Chile se intensifican las gestiones para concretar su extradición.

    En paralelo, la UDI —partido fundado por Guzmán— ha presionado para acelerar el proceso. Parte de esa ofensiva se traducirá en la presencia del secretario general del partido, Juan Antonio Coloma, quien viajará junto a Kast por invitación directa del Mandatario.

    Kast inicia su primera gira internacional con un viaje a Argentina en medio de tensión por la fuga de Apablaza

    Agenda acotada en Buenos Aires

    Kast llega la noche del domingo a Buenos Aires y sostendrá el lunes una serie de actividades que comenzarán con un desayuno en la embajada de Chile. Posteriormente, se trasladará a la Casa Rosada para reunirse con el Presidente Javier Milei.

    Desde Cancillería señalan que los focos formales de la reunión estarán en comercio y energía, en línea con una agenda que busca fortalecer la relación económica entre ambos países.

    Sin embargo, el contexto marcado por el caso Apablaza y las gestiones judiciales en curso inevitablemente cruzará el encuentro entre ambos mandatarios.

    Kast inicia su primera gira internacional con un viaje a Argentina en medio de tensión por la fuga de Apablaza

    Relación política con Milei

    La cita también refleja la cercanía política entre Kast y Milei, quienes han construido una relación desde antes de llegar al poder, marcada por afinidad ideológica y coordinación temprana.

    El líder argentino fue uno de los primeros en felicitar públicamente a Kast tras su triunfo presidencial, y ambos han sostenido reuniones previas, incluyendo encuentros como presidente electo y en el cambio de mando.

    Más sobre:José Antonio KastArgentinaGalvarino ApablazaJaime GuzmánJavier MileiReunión Bilateral

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