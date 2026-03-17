Defensa de Zepeda pide nuevas pesquisas: “Investigaciones necesarias para descubrir la verdad no se han llevado a cabo”

La defensa de Nicolás Zepeda realizó una serie de peticiones al Tribunal de lo Penal del Ródano, en la primera jornada del tercer juicio en Francia contra el chileno acusado del asesinato de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki.

Entre los requerimientos figura un informe de Facebook respecto a la actividad de la cuenta de Kurosaki y conocer el testimonio de un amigo japonés de la joven que debía haberla visitado en Francia días después de su desaparición.

“Las investigaciones necesarias para descubrir la verdad no se han llevado a cabo. Hemos recopilado una lista de pasos de investigación que no se han realizado y que no se pueden ignorar si realmente queremos saber quién es el culpable y si lo hay”, sostuvo el abogado Robin Binsard, en diálogo con la prensa durante un receso del juicio en Lyon.

La defensa hizo referencia también a una muestra de ADN que habría sido encontrada en la almohada de la cama de Narumi Kurosaki en la habitación 106 de la residencia universitaria Théodore Rousseau.

“Este es un elemento crucial de esta investigación, por lo que hemos solicitado más información para que el Tribunal de lo Penal pueda ordenar nuevas investigaciones y finalmente esclarecer los hechos centrales de este caso”, sostuvo Binsard.

El tribunal aplazó su decisión respecto a estas solicitudes.

Por su parte, el abogado Sylvain Cormier, el otro defensor del chileno comentó que en casi una década “la investigación se ha centrado por completo en Nicolás Zepeda”.

“Es erróneo decir que se consideraron muchas pistas. No ha habido ni una sola otra detención, ni una sola otra acusación. Y en cuestión de días, el principal sospechoso declarado es Nicolás Zepeda. Cuando se actúa así, se produce una visión de túnel. Se ignoran otras pruebas”, planteó.

En esa línea, se refirió a la solicitud de entrevistar a otro presunto “testigo crucial”, que sería una persona que aparece en las imágenes de las cámaras de seguridad del campus el 6 de diciembre de 2016 a las 4.17 de la madrugada, en el horario en que Nicolás Zepeda habría abandonado la residencia.

“Ni siquiera fue contactado. Esto da una idea de estas flagrantes lagunas en la investigación”, aseguró.