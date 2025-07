Defensor pide reorientar la investigación contra Jorge Escobar y madre de Tomás Bravo arremete contra fiscales

Tras el juicio en una causa por abandono de menor en que su representado fue absuelto, el defensor regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, insistió este jueves que Jorge Escobar no responsabilidad en la muerte de Tomás Bravo y pidió reorientar la investigación que está desarrollando la Fiscalía de Los Ríos y en la que figura como imputado.

Pizarro, desde Concepción, y Estefanía Gutiérrez, madre del niño encontrado muerto hace cuatro años en Arauco, conectada desde su hogar, hablaron del caso con Buenos Días a Todos de TVN, apuntando al rol del Ministerio Público en la indagatoria.

“Nosotros hemos sido persistentes y majaderos en nuestra argumentación desde el día uno, en orden a que don Jorge Escobar no tiene responsabilidad en la desaparición y lamentable muerte de Tomás. Y nosotros esperamos que efectivamente el rumbo investigativo de la arista de Valdivia sea corregido, se deje de investigar a don Jorge Escobar y se logre establecer efectivamente qué fue lo que ocurrió”, manifestó el abogado.

Pizarro recordó que la investigación se inició el 17 de febrero del 2021 y días después se imputó a Jorge Escobar por el delito de homicidio calificado. Luego de dos años, cumpliéndose el plazo legal, el Ministerio Público cierra esa investigación, al no haber logrado reunir antecedentes suficientes para acreditar la imputación. La Fiscalía Regional del Biobío acusó entonces por abandono de menor y en paralelo se siguió una nueva arista en la Fiscalía de Los Ríos que corresponde al delito de sustracción de menores.

“En esa arista investigativa, luego de un año de investigación, nosotros logramos incorporarnos a esa investigación y pesquisar que don Jorge Escobar seguía teniendo el tratamiento de imputado”, explicó el defensor regional.

Madre disparó contra el Ministerio Público

Gutiérrez, en tanto, centró sus dardos en el trabajo del fiscal jefe de Arauco, José Ortiz, y la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, cuestionando su actuación en el caso.

“Yo no estoy defendiendo a mi tío, pero siento que para mi hijo es de una forma injusto que traten de cambiar cosas que no existen. O para defenderse el pellejo quizás hicieron todo esto, pero me duele todo lo que han hecho en base de conveniencia para ellos, como han jugado con la muerte de mi hijo para sacar algo ellos, porque en este momento siento que solamente ellos han querido ganar, no dar a nosotros un consuelo, Tomás nunca les ha importado", afirmó.