Nacional

Delegado Durán sostiene que tienen 13 puntos identificados ante posibles incidentes por el 11 de septiembre

En el marco de una nueva conmemoración del 11 de septiembre es que el delegado presidencial de la Región Metropolitana señaló que "tenemos identificado algunos puntos críticos donde normalmente hay incidentes, alteración del orden público”.

 
Foto: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, se refirió durante la mañana de este martes a la próxima conmemoración del 11 de septiembre apuntando a que se tienen identificado diversos puntos donde suelen desarrollarse incidentes.

En conversación con Radio Pauta es que el delegado señaló que mientras en el día se realizan una serie de actividades conmemorativas con normalidad, “en la noche efectivamente tenemos identificado algunos puntos críticos donde normalmente hay incidentes, alteración del orden público”.

Sin entrar en detalles, es que Durán apuntó que “son 13 puntos de la ciudad que tenemos monitoreados, identificados, que históricamente se generan algunos problemas y en esos, y por supuesto otros que hay información que nos permite identificar, en donde hay servicios preventivos de carabineros con personal de COP, de Fuerzas Especiales para abordarlos adecuadamente”.

En la misma línea, señaló que se ha realizado un trabajo preventivo en esas zonas. “Siempre hay trabajo preventivo desde control de identidad en zonas aledañas, desde trabajo de inteligencia, determinación de cuáles son esos puntos. Hay, efectivamente, un trabajo destinado a que lo importante del 11 sea la conmemoración y no hechos de violencia de grupos minoritarios, que en general, además, es más lumpen”.

En la ocasión, el delegado presidencial de la Región Metropolitana además abordó lo ocurrido en la romería, apuntando que “lo que hicimos fue una planificación para que quienes buscan generar daño, violencia, incidentes, efectivamente sean ubicados adecuadamente, se hizo un monitoreo con drones y eso permitió su detención, pero el 99% de las personas marcharon con mucha tranquilidad y la romería se pudo desarrollar”.

Durán además se refirió al número de detenidos señalando que “tener mayor número de detenidos no significa que hayan sido hechos o más violentos o más complejos, la verdad es que tuvimos muchos menos incidentes, hubo más detenidos porque hubo una planificación destinada a detener a las personas responsables de los incidentes”.

“Hicimos seguimiento controlado de personas, muchas de las cuales después de generar incidentes incluso se cambian ropa dentro del cementerio, etcétera, pero este seguimiento permitió generar los elementos de prueba y lograr su detención, de manera que tenemos menos detenidos pero muchos menos incidentes”, agregó.

Prohibición de capuchas 

Finalmente Durán también abordó la propuesta del candidato presidencial José Antonio Kast, quien durante este lunes presentó su propuesta de “marchas sin violencia”, en la cual se prohíbe el uso de capuchas.

Según apuntó Duran, “Yo he procurado no meterme mucho en los temas programáticos de las distintas candidaturas para que no se malinterprete. Ahora, esto de las capuchas es una cosa que se ha discutido mucho otras veces y la verdad es que cualquier cosa que ayude a mejorar las condiciones de seguridad son bienvenidas”.

“No obstante, las personas que usan estos elementos lo usan de un modo tal que no se resuelve por decreto. Esto se resuelve con mucho trabajo de inteligencia, con mucho trabajo preventivo con la policía”, agregando que “usted ve lo que pasa, por ejemplo, con los overoles blancos. No basta con decir que no haya overoles blancos”.

Es así como apuntó que “lo que hay que hacer es generar capacidades para las policías tecnológicas, en fin, que permitan enfrentar de mejor manera estos fenómenos. Y lo que hemos hecho durante el gobierno del presidente Boric es precisamente dotar a las policías de mejores capacidades”.

