Prohibición de capuchas y creación de un “régimen” que exige responsabilidad a organizadores : Kast lanza propuesta de “marchas sin violencia”

La jornada de este lunes, el candidato presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, presentó su propuesta de “marchas sin violencia”.

Desde su comando, el abanderado señaló que el derecho a manifestarse, el derecho a marchar siempre se debe respetar, pero ese derecho a manifestarse tiene que ser en paz, tiene que ser sin violencia”.

“Lo que hemos visto en zonas cercanas a estas manifestaciones es destrucción de locales, agresión a transeúntes, a familias que no tienen porqué sufrir con la violencia que realizan unos pocos. Y esto requiere un estado firme, esto requiere normas claras y que se señale que la paz social no se decreta, sino que se debe garantizar y el gobierno no ha garantizado la paz social ni para los funcionarios de Carabineros ni para la ciudadanía”, acusó.

Dicho eso, entregó la serie de medidas que buscará aplicar en su eventual mandato: