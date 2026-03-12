SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Delegado presidencial German Codina condena agresión a Rodrigo Rojas Vade: “La delincuencia hoy día está dañando la convivencia nacional”

    Según señaló el delegado presidencial de la Región Metropolitana, "esperamos que obviamente la investigación se desarrolle de manera rápida para poder establecer los responsables".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    (Foto: Javier Salvo/Aton Chile) JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Durante la mañana de este jueves, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, German Codina, condenó la agresión al exconvencional constituyente Rodrigo Rojas Vade, apuntando que “esperamos que obviamente la investigación nos arroje la información suficiente como para poder establecer las responsabilidades”.

    En el marco de su primera actividad en el cargo, es que el delegado presidencial designado por José Antonio Kast, fue consultado sobre el hecho ocurrido en horas de la noche mencionando que “nosotros condenamos seriamente, con mucha fuerza, lo que ha sufrido Rojas Vade y esperamos que obviamente la investigación se desarrolle de manera rápida para poder establecer los responsables, condenar el hecho, y nuevamente solidarizar tanto con él como con su familia”.

    Según explicó Codina, “esperamos que obviamente la investigación nos arroje la información suficiente como para poder establecer las responsabilidades, conocer obviamente el motivo que detonó una agresión de esta manera, saber si es o no un hecho puntual de delincuencia".

    Cabe recordar que de acuerdo a los reportes Rojas Vade habría sido encontrado con sus manos atadas y una herida en su cabeza la cual lo mantiene con riesgo vital.

    De acuerdo a lo que detalló Codina, esta situación junto con la agresión a un funcionario de Carabineros en la comuna de Puerto Varas, " demuestra, una vez más, que las urgencias que ha planteado el presidente de la República, José Antonio Kast, que el día de ayer asumió el mando para conducir los destinos del país los próximos cuatro años, están muy bien planteadas."

    “Es evidente que el tema de la delincuencia hoy día está dañando la convivencia nacional, el progreso, el desarrollo, y sobre todo las libertades de las personas”, agregó.

    El delegado presidencial participó durante la mañana de este jueves en la demolición de unas narco-casas en la comuna de Peñalolén.

    “Valoro mucho lo que estamos haciendo aquí junto al alcalde Concha, en Peñalolén, que hoy día ha procedido a la demolición de esta narco-casa que estaba perjudicando a los vecinos del sector, con también incluida una banda de criminales extranjeros”, señaló.

    Más sobre:German CodinaRodrigo Rojas VadeAgresión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Jeffrey Epstein tuvo un hijo?: La impactante confesión del financiero pedófilo a una de sus víctimas

    Gerente general de Metrogras renuncia luego de tres años en el cargo y presidente del directorio también dimite

    Las predicciones de los ganadores de los Premios Oscar 2026, según el New York Times

    Kast firma decretos para “la emergencia”: pide construir barreras físicas y trasladar más militares a la Macrozona Norte

    Municipalidad de Maipú destituye a nueve funcionarios tras procedimientos disciplinarios por acoso, maltrato y faltas a la probidad

    Ministra Sedini por agresión a Rojas Vade: “Nos demuestra que en Chile estamos en una emergencia de seguridad”

    Lo más leído

    1.
    Atacan a pedradas automóvil de subsecretario de RR.EE. en Plaza Italia

    Atacan a pedradas automóvil de subsecretario de RR.EE. en Plaza Italia

    2.
    Señales, gestos y simbolismos del cambio de mando entre Boric y Kast

    Señales, gestos y simbolismos del cambio de mando entre Boric y Kast

    3.
    Carabinero herido de gravedad tras ataque de turba en la Alameda

    Carabinero herido de gravedad tras ataque de turba en la Alameda

    4.
    Plaza Italia registra los primeros incidentes del gobierno de Kast: reportan ataques con piedras a carabineros y vehículos

    Plaza Italia registra los primeros incidentes del gobierno de Kast: reportan ataques con piedras a carabineros y vehículos

    5.
    Reportan múltiples puntos de congestión en el tránsito de Santiago y sector oriente por actividades del Presidente Kast

    Reportan múltiples puntos de congestión en el tránsito de Santiago y sector oriente por actividades del Presidente Kast

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Este jueves finaliza la segunda postulación al FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Este jueves finaliza la segunda postulación al FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Temblor hoy, jueves 12 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 12 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Kast firma decretos para “la emergencia”: pide construir barreras físicas y trasladar más militares a la Macrozona Norte
    Chile

    Kast firma decretos para “la emergencia”: pide construir barreras físicas y trasladar más militares a la Macrozona Norte

    Este jueves finaliza la segunda postulación al FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Municipalidad de Maipú destituye a nueve funcionarios tras procedimientos disciplinarios por acoso, maltrato y faltas a la probidad

    Gerente general de Metrogras renuncia luego de tres años en el cargo y presidente del directorio también dimite
    Negocios

    Gerente general de Metrogras renuncia luego de tres años en el cargo y presidente del directorio también dimite

    Gobierno dice que va a “corregir” las 40 horas, “revisar” sala cuna y confirma proyecto de impuesto corporativo para abril

    El precio del petróleo ignora la liberación de reservas y sube en medio de renovadas tensiones en el Medio Oriente

    Las predicciones de los ganadores de los Premios Oscar 2026, según el New York Times
    Tendencias

    Las predicciones de los ganadores de los Premios Oscar 2026, según el New York Times

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    “Espectáculo de terror”: en Inglaterra sufren por la goleada del Real Madrid al Manchester City en la Champions League
    El Deportivo

    “Espectáculo de terror”: en Inglaterra sufren por la goleada del Real Madrid al Manchester City en la Champions League

    “Los chilenos quisieron jugar con el reloj”: en Colombia festinan con la eliminación de O’Higgins de la Copa Liberadores

    ¿Puede volver Gustavo Álvarez a la U? Director de Azul Azul aborda la búsqueda de técnico tras el despido de Paqui Meneghini

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”
    Cultura y entretención

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”

    AC/DC atronador, épico y con rock de alto voltaje en su masivo regreso a Chile

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”

    ¿Jeffrey Epstein tuvo un hijo?: La impactante confesión del financiero pedófilo a una de sus víctimas
    Mundo

    ¿Jeffrey Epstein tuvo un hijo?: La impactante confesión del financiero pedófilo a una de sus víctimas

    Italia denuncia un ataque contra una de sus bases militares en el norte de Irak

    Una nueva oleada de ataques israelíes en Líbano deja al menos 22 muertos y 52 heridos

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres