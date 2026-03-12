Delegado presidencial German Codina condena agresión a Rodrigo Rojas Vade: “La delincuencia hoy día está dañando la convivencia nacional”

Durante la mañana de este jueves, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, German Codina, condenó la agresión al exconvencional constituyente Rodrigo Rojas Vade, apuntando que “esperamos que obviamente la investigación nos arroje la información suficiente como para poder establecer las responsabilidades”.

En el marco de su primera actividad en el cargo, es que el delegado presidencial designado por José Antonio Kast, fue consultado sobre el hecho ocurrido en horas de la noche mencionando que “nosotros condenamos seriamente, con mucha fuerza, lo que ha sufrido Rojas Vade y esperamos que obviamente la investigación se desarrolle de manera rápida para poder establecer los responsables, condenar el hecho, y nuevamente solidarizar tanto con él como con su familia”.

Según explicó Codina, “esperamos que obviamente la investigación nos arroje la información suficiente como para poder establecer las responsabilidades, conocer obviamente el motivo que detonó una agresión de esta manera, saber si es o no un hecho puntual de delincuencia".

Cabe recordar que de acuerdo a los reportes Rojas Vade habría sido encontrado con sus manos atadas y una herida en su cabeza la cual lo mantiene con riesgo vital.

De acuerdo a lo que detalló Codina, esta situación junto con la agresión a un funcionario de Carabineros en la comuna de Puerto Varas, " demuestra, una vez más, que las urgencias que ha planteado el presidente de la República, José Antonio Kast, que el día de ayer asumió el mando para conducir los destinos del país los próximos cuatro años, están muy bien planteadas."

“Es evidente que el tema de la delincuencia hoy día está dañando la convivencia nacional, el progreso, el desarrollo, y sobre todo las libertades de las personas”, agregó.

El delegado presidencial participó durante la mañana de este jueves en la demolición de unas narco-casas en la comuna de Peñalolén.

“Valoro mucho lo que estamos haciendo aquí junto al alcalde Concha, en Peñalolén, que hoy día ha procedido a la demolición de esta narco-casa que estaba perjudicando a los vecinos del sector, con también incluida una banda de criminales extranjeros”, señaló.