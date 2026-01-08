Delincuentes intentan asaltar a carabinero a la salida de un banco en Santiago: tres huyeron y uno resultó detenido

Un suboficial mayor de Carabineros logró frustrar este jueves un intento de robo en su contra, protagonizado por cuatro sujetos en momentos en que el efectivo policial -quien vestía de civil- salía de una sucursal bancaria en el centro de Santiago tras hacer un retiro de dinero.

La situación quedó registrada en un video de una cámara de seguridad, donde se ve un automóvil detenerse frente a un ServiEstado emplazado en San Diego con 10 de Julio, tras lo cual tres sujetos descienden del vehículo portando armas. Al percatarse de la situación, el policía desenfunda su arma particular , lo que generó la rápida huida de los antisociales.

Al respecto, el mayor Eric Gallardo, de la Cuarta Comisaría de Carabineros, informó que “un suboficial mayor de la institución se encontraba retirando dinero para pagar la universidad de sus hijas, y al salir es abordado por tres sujetos que bajan de un vehículo color blanco. Extrae su armanento particular, los sujetos, al ver esta situación, huyen en diferentes direcciones”.

Sin embargo, el carabinero logró detener al sujeto que conducía el automóvil , tras apuntarlo con su armamento -debidamente inscrito- antes de que lograra escapar. Con posterioridad, dio aviso a la central de Carabineros, lo que generó el arribo en su apoyo de personal de la Cuarta Comisaría.

Según trascendió, el suboficial mayor salió en estado de alerta del recinto bancario, ya que, momentos antes, había sido alertado por una de sus hijas que un desconocido le había sacado una foto , lo que le generó sus sospechas.

Así, se logró la detención de un sujeto de nacionalidad extranjera, de 22 años, quien se encuentra regular en el país y tenía antecedentes por robo con intimidación.

En tanto, los otros tres antisociales siguen siendo intensamente buscados.