Delpiano se reúne con futuro ministro Barros y destaca: “La política de Defensa, por definición, es de Estado”

Durante la mañana de este martes, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, sostuvo una reunión con el futuro ministro de la cartera de José Antonio Kast, Fernando Barros.

Tal como ha sido la tónica de estos encuentros con las autoridades entrantes, este se centró en coordinar el proceso de traspaso y avanzar en una transición ordenada.

En la instancia también participaron los subsecretarios de Defensa y para las Fuerzas Armadas, Ricardo Montero y Galo Eidelstein, respectivamente, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto (Emco), general de aviación Leonardo Romanini, y los subsecretarios entrantes, Rodrigo Álvarez y Christian Bolívar.

Tras la cita, Delpiano manifestó que “la política de Defensa, por definición, es política de Estado”.

“Así creo que lo ha entendido el ministro, así lo ha señalado al menos, y así lo entendemos nosotros”, sostuvo.

La ministra indicó que entregó a su sucesor dos carpetas con documentación respecto a todos los antecedentes expuestos en la cita con las autoridades del gobierno entrante.

“Creo que se ha cumplido un proceso muy importante en un Estado democrático, que es realmente darle continuidad a las políticas. Por supuesto, cada gobierno le podrá poner los énfasis que quiera o asumir algunos cambios, pero el Estado tiene que seguir avanzando, y por lo tanto, en esta oportunidad creo que los instrumentos que hemos entregado permiten aquello”, sostuvo la ministra.

Barros, a su vez, explicó que la reunión duró prácticamente tres horas y la calificó de “muy positiva” y con “un alto sentido de Estado”.

“Hemos tenido un completo informe de la ministra y de los subsecretarios, de los distintos puntos que está viendo el ministerio, aquellos que ya están terminados, una descripción de todas las responsabilidades que tiene y de los proyectos que están en curso. Nos dio una visión muy clara y quedamos coordinados para que ahora se reúnan los subsecretarios y los distintos equipos de trabajo, de manera que el 11 de marzo el ministerio pueda partir trabajando en una continuidad total”, indicó.