SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Democracia Viva: defensa de Daniel Andrade pide reapertura de la investigación

La petición, según los abogados del otrora militante de Revolución Democrática, se funda en antecedentes entregados por la Fiscalía el mismo día en que se comunicó formalmente el cierre.

María Catalina BatarcePor 
María Catalina Batarce
Daniel Andrade pide reapertura de investigación por Democracia Viva.

La defensa de Daniel Andrade, uno de los fundadores de Democracia Viva y expareja de la desaforada diputada Catalina Pérez, insiste en que el Ministerio Público carece de antecedentes concretos para acusarlo por tres delitos de fraude al Fisco en el marco de los convenios que suscribió la fundación con la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Esto, a sólo días de que el fiscal Cristián Aguilar presentara formalmente la acusación en que pidió 10 años de cárcel para él y los otros tres imputados en esta arista del denominada caso Convenios. Tras la presentación de la acusación, el tribunal ya fijó audiencia de preparación de juicio oral.

Pero en el marco de la arremetida, la defesa de Andrade no se quedó sólo con afirmaciones, sino que también activaron acciones concretas ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta.

El viernes 22 de agosto solicitaron al tribunal la reapertura de la indagatoria, por estimar que recién en la audiencia en que se formalizó el cierre, la Fiscalía sumó nuevos antecedentes.

“Esta solicitud se funda en que, con fecha 12 de agosto de 2025, el Ministerio Público procedió a reformalizar al señor Andrade, adicionando nuevos hechos a la imputación, entre ellos, la presunta suscripción de un contrato de arrendamiento falso entre la Fundación Democracia Viva y la propietaria de un inmueble en la comuna de Ñuñoa. Este contrato, según el Ministerio Público, habría sido utilizado para justificar falsamente un domicilio ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y así realizar el trámite de inicio de actividades de la Fundación Democracia Viva con el objeto de acceder a fondos fiscales del Programa de Apoyo a Proyectos”, manifestaron desde la defensa.

Catalina Pérez y Daniel Andrade, dos de los imputados por Caso Democracia Viva.

Para los abogados defensores -Ignacio Figueroa, Diego Sporman y Germán Cueto- se está ante imputaciones “absolutamente superficiales, infundadas y carentes de todo respaldo probatorio”, por lo que solicitan se realicen nuevas diligencias con miras a “demostrar que aquello que se afirma de forma tan ligera en la reformalización no se ajusta a la verdad de los hechos”.

Entre dichas diligencias, comentaron, está la solicitud de información al Servicio de Impuestos Internos sobre el trámite de inicio de actividades de la Fundación, el domicilio tributario declarado y los antecedentes documentales que acompañaron dicha gestión. “Esta información es clave para acreditar que el señor Andrade no ha incurrido en falsedad ni ha realizado maniobra fraudulenta de ningún tipo”, sostuvieron.

Asimismo, reiteraron la “total convicción que don Daniel Andrade es inocente de los cargos que se le imputan y que las afirmaciones del Ministerio Público carecen de sustento fáctico y jurídico. Resulta inadmisible que se pretenda cerrar una investigación, el mismo día que se llevó a cabo la reformalización, sin haber agotado las diligencias mínimas necesarias para esclarecer los hechos".

Más sobre:Democracia VivaDaniel AndradeConveniosFundacionesFiscalía Antofagasta

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Megatoma de San Antonio: comisión técnica amplía plazo de negociación hasta el 3 de septiembre “para acercar posiciones”

Mineduc anuncia convocatoria para habilitar aulas sensoriales en establecimientos municipales

Andrea Repetto dice que Chile no está en crisis y critica a David Bravo por cálculo sobre informalidad laboral

La destacada actriz mexicana Ángeles Cruz llega al festival nacional Ojo de Pescado

Boric condena fatal emboscada a guardias en Victoria y apunta a investigación para “modificar el carácter de la querella”

Comité de Ministros da luz verde a proyectos de energía solar y embalse por US$392 millones

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

3.
Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

4.
Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

5.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Servicios

Comenzó el Travel Sale: revisa los descuentos en viajes de hasta 70%

Comenzó el Travel Sale: revisa los descuentos en viajes de hasta 70%

¿Cuándo es el próximo cambio de hora? En esta fecha comienza el horario de verano

¿Cuándo es el próximo cambio de hora? En esta fecha comienza el horario de verano

Últimos días con restricción vehicular en la RM: revisa los dígitos y cuándo termina

Últimos días con restricción vehicular en la RM: revisa los dígitos y cuándo termina

Megatoma de San Antonio: comisión técnica amplía plazo de negociación hasta el 3 de septiembre “para acercar posiciones”
Chile

Megatoma de San Antonio: comisión técnica amplía plazo de negociación hasta el 3 de septiembre “para acercar posiciones”

Mineduc anuncia convocatoria para habilitar aulas sensoriales en establecimientos municipales

Comenzó el Travel Sale: revisa los descuentos en viajes de hasta 70%

Andrea Repetto dice que Chile no está en crisis y critica a David Bravo por cálculo sobre informalidad laboral
Negocios

Andrea Repetto dice que Chile no está en crisis y critica a David Bravo por cálculo sobre informalidad laboral

Comité de Ministros da luz verde a proyectos de energía solar y embalse por US$392 millones

Socovesa reporta caída en ingresos, aunque reduce sus pérdidas y su deuda

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes
Tendencias

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes

5 fraudes digitales comunes que usualmente van dirigidos a adultos mayores y cómo evitarlos, según Kaspersky

Venezolanos se enlistan en la milicia en respuesta a las amenazas de Estados Unidos

La U no abandona a sus hinchas hospitalizados en Argentina: el presidente y el abogado de Azul Azul viajan con camiseta autografiada
El Deportivo

La U no abandona a sus hinchas hospitalizados en Argentina: el presidente y el abogado de Azul Azul viajan con camiseta autografiada

Los testimonios claves del árbitro y del oficial de la Conmebol que marcarán el futuro de Independiente y la U

Rahm gana de nuevo: el Torque de Niemann y Pereira termina sexto en el LIV Golf por equipos

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día
Finde

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

La destacada actriz mexicana Ángeles Cruz llega al festival nacional Ojo de Pescado
Cultura y entretención

La destacada actriz mexicana Ángeles Cruz llega al festival nacional Ojo de Pescado

Quién era Verónica Echegui, la estrella del cine español que falleció a los 42 años

Contactan a Daddy Yankee para el cierre de la Teletón en el Estadio Nacional y descartan su paso por el Festival de Viña

Antiguo líder del Cartel de Sinaloa “El Mayo” Zambada se declara culpable por crimen organizado en EE.UU.
Mundo

Antiguo líder del Cartel de Sinaloa “El Mayo” Zambada se declara culpable por crimen organizado en EE.UU.

Hospital Nasser y nuevo asesinato de periodistas: el dramático historial de ataques contra el mayor hospital del sur de Gaza

Trump habló con Putin sobre la posibilidad de limitar sus respectivos arsenales nucleares

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo