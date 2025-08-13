SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Democracia Viva: Fiscalía cierra investigación, pero mantiene en suspenso situación de Jackson, Crispi y Martínez

En medio de la audiencia donde el fiscal Cristián Aguilar formalizó el cierre de la indagatoria, el persecutor pidió mantener arista donde se investiga por fraude al Fisco al exministro, al exjefe de asesores del segundo piso de La Moneda y a la jefa de Presupuestos.

María Catalina BatarcePor 
María Catalina Batarce
Democracia Viva: Fiscalía cierra investigación pero mantienen en suspenso futuro de Jackson, Crispi y Martínez

A más de dos años de que estallara el denominado caso Democracia Viva, este martes la Fiscalía Regional de Antofagasta comunicó formalmente el cierre de la indagatoria y adelantó que en los próximos días ingresará acusación en contra de los imputados.

Se trata de la arista emblema del caso Convenios o Líos de Platas, pues fue la que dio pie a la serie de indagatorias donde se pesquisan eventuales infracciones e irregularidades en las transferencias desde diversos organismos públicos y fundaciones.

Además, bajo esta misma hebra, se evaluaban los traspasos a otras tres ONG: Fibra, Fusupo y Tomarte. Suma, por lo mismo, un total de siete imputados. Entre ellos, la desaforada diputada Catalina Pérez, el exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, Daniel Andrade y Paz Fuica.

Aunque durante la audiencia de comunicación de cierre el fiscal Cristián Aguilar detalló que las diligencias se encontraban agotadas y que contaban con los informes necesarios para avanzar a la siguiente etapa procesal, advirtió un elemento que no estaba previsto.

El persecutor informó al Juzgado de Garantía de Antofagasta que mantendrá abierta una parte de la investigación que involucra al exministro Giorgio Jackson (FA), al exjefe de asesores del segundo piso de La Moneda Miguel Crispi (FA) y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez (FA).

“Con fecha de ayer (11 de agosto) se resolvió, en los términos que me autoriza el artículo 185 del Código Procesal Penal respecto del delito de fraude al Fisco, proceder a separación de investigaciones respecto de los imputados Giorgio Jackson, Javiera Martínez y Miguel Crispi, por resultar conveniente”, manifestó Aguilar.

De esta forma, el Ministerio Público podría seguir realizando diligencias sobre los tres imputados, quienes fueron querellados por los diputados Juan Eduardo Irarrázaval y Cristián Araya.

En el caso de Jackson, los parlamentarios lo vinculan con el caso por su eventual injerencia en la decisión del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, de disminuir la supervisión de los traspasos a fundaciones.

Sobre Crispi, indicaban que en su rol de subsecretario de Desarrollo Regional habría visado ciertos convenios suscritos y validados fundaciones. Y sobre Martínez, exponían que podría haber tenido una importante influencia en la fundación, dado que previamente había ejercido como presidenta del directorio de la Fundación Rumbo Colectivo, colaboradora de Democracia Viva.

Democracia Viva: Fiscalía cierra investigación pero mantienen en suspenso futuro de Jackson, Crispi y Martínez

Si bien este medio intentó precisar qué acciones podría desarrollar la Fiscalía respecto de los tres frenteamplista, hasta el cierre de esta edición no se detallaron diligencias.

La acusación

Al abordar la determinación de cierre, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, sostuvo que evidentemente deducirán acusación en contra de los siete imputados.

Manifestó, en el mismo sentido, que los sujetos están involucrados en la suscripción de 12 convenios calificados como irregulares y que, en suma, alcanzan los $ 1.200 millones.

Hemos logrado recabar una multiplicidad de antecedentes y medios de prueba que, al día de hoy permiten cerrar investigación y presentar acusación. De no haberse desarrollado las distintas diligencias de investigación y las distintas pericias, la decisión no sería esa”, apuntó el fiscal regional.

En el mismo sentido, acotó: “El balance es positivo y ahora se nos viene una parte fundamental, previa audiencia de preparación, que será enfrentar el juicio oral. Será muy complejo y que, por lo mismo, y por la cantidad de imputados y defensas involucradas, tendrá una extensa duración”.

Por su parte, el fiscal Aguilar indicó que en el caso de Democracia Viva, pudieron establecer que el exseremi Contreras habría favorecido a la fundación infringiendo principios de probidad, concertando con los demás imputados. El prejuicio, detalló, habría menoscabado el patrimonio del Estado en la suma de $ 426 millones, por obras que no llegaron a la comunidad

Más sobre:Democracia VivaDaniel AndradeGiorgio JacksonMiguel CrispiJaviera MartínezCarlos ContrerasFraude al Fisco

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Por causas de delitos violentos, incluidos secuestros”: Realizan importante operativo policial en Independencia

China asegura que ha “expulsado” a un destructor militar de EEUU tras una incursión “ilegal”

Estos son los 4 restaurantes de Lima que destacan entre los 50 mejores del mundo

Con sabor a terremoto y Fiestas Patrias: así es la nueva cerveza lanzada por LOA y NotCo

“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

Kylie Minogue en Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza

Lo más leído

1.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

2.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

3.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

4.
Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

5.
No hay marcha atrás: en tenso concejo municipal, San Miguel aprueba cambiar nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

No hay marcha atrás: en tenso concejo municipal, San Miguel aprueba cambiar nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Servicios

Temblor hoy, miércoles 13 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 13 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

Democracia Viva: Fiscalía cierra investigación, pero mantiene en suspenso situación de Jackson, Crispi y Martínez
Chile

Democracia Viva: Fiscalía cierra investigación, pero mantiene en suspenso situación de Jackson, Crispi y Martínez

“Por causas de delitos violentos, incluidos secuestros”: Realizan importante operativo policial en Independencia

Temblor hoy, miércoles 13 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Polémica por eliminación del feriado bancario escala al Congreso: senadores presentan proyecto para reponerlo
Negocios

Polémica por eliminación del feriado bancario escala al Congreso: senadores presentan proyecto para reponerlo

Las declaraciones de los gerentes de Santander y BancoEstado en juicio por tarifas, y el cruce de los abogados

Kast y Matthei prometen fuerte recorte del gasto público y Jara anticipa los tres ejes de su programa

Estos son los 4 restaurantes de Lima que destacan entre los 50 mejores del mundo
Tendencias

Estos son los 4 restaurantes de Lima que destacan entre los 50 mejores del mundo

Con sabor a terremoto y Fiestas Patrias: así es la nueva cerveza lanzada por LOA y NotCo

“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing
El Deportivo

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

La UC suspende uno de los eventos previos a la inauguración del Claro Arena

Fernanda Labraña y Antonia Vergara consiguen un triunfal debut en el primer W15 de Santiago

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Kylie Minogue en Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza
Cultura y entretención

Kylie Minogue en Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza

“¿Quién crees que es esa persona?”: la misteriosa aparición de David Bowie en el universo de Twin Peaks

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

China asegura que ha “expulsado” a un destructor militar de EEUU tras una incursión “ilegal”
Mundo

China asegura que ha “expulsado” a un destructor militar de EEUU tras una incursión “ilegal”

El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel avala el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas

La Guardia Nacional inicia su despliegue en Washington tras la orden de Trump

Hablemos de amor: Me terminó un bot
Paula

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos