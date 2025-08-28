SUSCRÍBETE
Nacional

Democracia Viva: Fiscalía interpone recurso para oponerse a solicitud de defensa de reapertura de investigación

Las diligencias del Ministerio Público se dieron por cerradas el pasado 12 de agosto y argumentó que la reapertura resulta "dilatoria" e "inconducente".

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza
Formalización de Daniel Andrade y Carlos Contreras en la región de Antofagasta. Efrain Jara/Aton Chile.

La Fiscalía de Antofagasta presentó un recurso de reposición en contra de la solicitud de la defensa de Daniel Andrade, para la reapertura de la investigación de las aristas Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo del caso Convenios.

Esto luego de que Juzgado de Garantía de Antofagasta fijara para el 8 de septiembre, una audiencia para debatir la eventual reapertura. La acción de la defensa, presentada el 22 de agosto, se fundamenta en la supuesta incorporación de un “hecho nuevo” durante la audiencia de reformalización realizada el pasado 12 de agosto, ocasión en la que, además, el Ministerio Público comunicó el cierre de la investigación.

El hecho que argumenta la defensa es la adición de una nueva imputación a Daniel Andrade por "la presunta suscripción de un contrato de arrendamiento falso entre la Fundación Democracia Viva y la propietaria de un inmueble en la comuna de Ñuñoa“.

En escrito presentado al tribunal, la Fiscalía expresa que el supuesto “hecho nuevo” al que alude la defensa, no es tal, y que la solicitud de reapertura resulta “dilatoria, inconducente y no se ajusta a las formas que dispone el artículo 257 Código Procesal Penal, por lo que se pide el rechazo de la misma y la anulación de la audiencia del 8 de septiembre”.

El fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, explicó que el objetivo del recurso es continuar con el curso normal del procedimiento y que se realice la audiencia de preparación de juicio oral, que ya se encuentra fijada.

En esa línea, el persecutor sostuvo que es ahí donde “las defensas tendrán la oportunidad de presentar todos sus medios de prueba para sustentar sus tesis en la instancia con más garantías de nuestro procedimiento: un juicio oral público y contradictorio ante el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta, quien deberá juzgar y resolver”.

Cabe recordar que, en esta causa, la Fiscalía de Antofagasta ya presentó acusación contra siete imputados y se programó audiencia de preparación de juicio oral para el 29 de septiembre.

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship

