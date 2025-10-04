“Brilla por su ausencia”: Desbordes critica a Cataldo tras hechos de violencia en establecimientos públicos de Santiago

Tras los últimos hechos de violencia que se han desarrollado en establecimientos educacionales públicos en Santiago, el alcalde de la comuna, Mario Desbordes, enfatizó este sábado que como municipio perseguirían los hechos. Además, criticó al Ministerio de Educación y al líder de la cartera, Nicolás Cataldo, por su respuesta ante la situación.

Primeramente, Desbordes detalló que “en las últimas semanas han habido varios episodios de violencia extrema por parte de encapuchados y overoles blancos en distintos establecimientos de la comuna. Son grupos pequeñísimos, han intentado pasacalles, cortes, etcétera, que han sido rápidamente controlados por carabineros".

“ Condenamos los hechos, pero no solos los condenamos, los vamos a perseguir . Tenemos imágenes y estamos identificando personas, que es lo más difícil hasta ahora y lo que ha significado el fracaso probablemente de todas las querellas anteriores, que se quedaban solo en eso, en hacer la querella”, agregó al respecto.

Detallando que han determinado una serie de expulsiones de “pseudo dirigentes o dirigentas que han hecho incitaciones a la violencia”, Desbordes enfatizó que “lo de fondo también acá es implementar medidas físicas, de cámaras, de televigilancia y una serie de controles que estamos planificando instalar”.

En ese sentido, el jefe comunal solicitó la ayuda urgente del gobierno. Además, criticó tanto al ministro de Educación, a la Superintendencia de Educación y a la Defensoría de la Niñez por su respuesta ante los hechos.

“ El ministro Cataldo en estos temas no interviene, no le interesa, brilla por su ausencia . La Superintendencia de Educación, brilla por su ausencia. El defensor de la niñez solo le interesa cuando hay un alumno detenido, pero no cuando los alumnos participan en hechos de violencia extrema. Veo al defensor de la niñez completamente silente en estos temas y así muchas organizaciones más”, criticó.

Finalmente, respecto al caso del profesor al que overoles blancos en el Instituto Nacional le habrían lanzado una bomba molotov -de la que resultó ileso-, Desbordes lo consideró “un hecho gravísimo que demuestra el nivel de violencia que hay”.

“En el medio del patio repleto de estudiantes, en horario de clases, vemos este tipo de acciones donde un joven evidentemente le lanza una bomba molotov con todas las posibilidades de quemar a otra persona, a un profesor, a un docente”, señaló.