Desbordes realiza positivo balance de celebraciones de año nuevo en la Torre Entel y detalla que se retiraron 120 toneladas de basura

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, realizó este jueves un positivo balance del retorno de las celebraciones del año nuevo 2026 a la Torre Entel, esto tras siete años de ausencia del evento.

“El balance es bastante positivo. No hubo situaciones que lamentar. Lo conversábamos con Carabineros hoy en la mañana. Calculamos en el entorno inmediato de la Torre Entel sobre 300 mil personas y, en el entorno exterior, sobre 500 mil”, señaló al respecto el jefe comunal.

EL show del 31 de diciembre y 1 de enero contó no solamente con lanzamiento de pirotecnia, sino que también con la presencia de varios artistas. La Noche, Américo y Princesa Alba fueron algunos de los números que se presentaron durante la noche.

Municipalidad de Santiago

Otro factor que también valoró el alcalde fueron los trabajos de limpieza realizados durante la madrugada y mañana del jueves, que explicó, permitieron la pronta normalización del tránsito.

“Hasta esta hora, estamos hablando de la 1 de la tarde, el director de operaciones me dice que hemos retirado ya 120 toneladas de basura, ese es el resultado normal de un evento masivo en cualquier ciudad del mundo, y hemos cumplido el objetivo que nos hemos trazado. A las 5 y media estuvo normalizado el tránsito. Todos los cruces quedaron impecables a primera hora, de manera tal que la circulación vehicular no se viera entorpecida”, resaltó Desbordes.

Por otro lado, también detalló que el mayor problema radicó en la limpieza de las áreas verdes, en concreto el retiro de las piezas de confeti.

“No es normal que una ciudad en menos de 24 horas quede todo limpio. Así que un balance positivo, miles de personas, cientos de miles de personas, y no hay situaciones graves que lamentar, ninguna . Mucho aprendizaje para el próximo año, para este año ya 2026, para que esto salga perfecto”, sostuvo.

Por su parte, el director de Operaciones de la Municipalidad de Santiago, Miguel Olivares, detalló el despliegue municipal para el aseo del sector. “Trabajamos 200 personas en el barrido, más la gente que está en la maquinaria, porque tuvimos que hidrolavar también”, explicó.