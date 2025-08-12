Desbordes valora fallo de la Corte de Apelaciones que inhabilita a Daniel Urrutia y arremete contra el juez: “Es un actor político”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, valoró el fallo de la Corte de Apelaciones que inhabilitó al juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, de la causa que investiga la quema de un bus RED frente al Internado Nacional Barros Arana (INBA), un hecho ocurrido el 13 de junio.

“Yo valoro la resolución de la Corte de Apelaciones, que nos da la razón”, señaló el jefe comunal en medio de una actividad en la comuna de Santiago.

Desbordes acusó que el juez Urrutia, “de manera completamente inentendible, no nos permitió ser parte en la querella”.

“Es un juez absolutamente politizado, y luego de eso recurrimos para que este magistrado no siga conociendo las causas donde nosotros somos parte", manifestó el alcalde.

En esa línea, acusó que Urrutia “se permite tuitear en contra de un alcalde. Uno espera de un magistrado ciertos estándares (…) y él lo que está haciendo es desafiar al sistema, porque busca que se le sancione para ir a organismos internacionales y victimizarse".

“Él es un actor político, y por eso hemos pedido esta recusación, esta inhabilidad para conocer estas causas”. “La Corte ayer nos dio la razón, y lo que sucedió al final es que está inhabilitado para conocer las causas donde este municipio esté presentando querellas“, sostuvo el jefe comunal.