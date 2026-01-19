SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Desde Ñuble, Boric evita atribuir “causas definitivas” de incendios y refuerza llamado a cumplir evacuaciones de alerta SAE

    El Mandatario, en su visita a la zona, se reunió con alcaldes y el gobernador de la región.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric.

    El Presidente Gabriel Boric, tras su cita en La Moneda con el mandatario electo José Antonio Kast, se trasladó al Grupo 10 de la FACh para abordar el avión que lo llevó hacia la Región del Ñuble, afectada -al igual que Biobío- por el megaincendio forestal.

    Una vez en Chillán, el Mandatario se reunió con autoridades locales, entre ellos alcaldes y el gobernador, en la Base de Brigada de Conaf Vivero de Álamos.

    Posterior al encuentro, el Jefe de Estado entregó una declaración sobre la catástrofe y respondió preguntas de la prensa sobre la emergencia. En el punto de prensa también intervinieron el Jefe de Defensa Nacional en la Región de Ñuble, Carlos Urrutia; alcaldes de Ránquil, Nicolás Torres; de El Carmen, Renán Cabezas; San Nicolás, Víctor Toro; Portezuelo, Juan Carlos Ramírez y el gobernador de la Región de Ñuble, Oscar Crisóstomo.

    En su alocución, el Presidente reiteró que la principal causa de los incendios “son la negligencia, en particular labores agrícolas, pero también la negligencia en cuanto a redes eléctricas. De hecho, se está investigando el origen de uno de los incendios que tendría, de hecho, ese origen y que habría causado incluso una persona fallecida”.

    Con todo, luego optó por la cautela y señaló: “Sería irresponsable de mi parte hoy día atribuir causas definitivas a los incendios”.

    Boric destacó que desde el inicio de la temporada de incendios “se han entregado muchísimos más recursos de los que existían de cuando llegamos, tanto Senapred como Conaf. Hoy día tenemos más de 70 aeronaves disponibles a lo largo de todo el territorio nacional”.

    “Hoy día estamos mejor preparados, pero la naturaleza, la crisis climática, las condiciones del clima hacen que los incendios sean imprevisibles. Se pueden prevenir, pero cuando se desatan es muy difícil combatirlo. Tenemos muchos incendios permanentemente en combate. Los que finalmente se conocen por todo el público nacional son los que terminan teniendo afectaciones más grandes, pero Conaf, Senapred, Bomberos, están realizando incluso brigadas comunitarias, permanentes ataques a incendios que se logran apagar con la primera reacción”, dijo.

    En la declaración, además, la máxima autoridad del país instó a cumplir las evacuaciones de las alertas SAE.

    “Ustedes saben que la geografía de nuestra patria es compleja, por eso cuando hay problemas de conectividad, el despliegue territorial de las autoridades es un problema, y por eso, además del envío de las alertas SAE, funcionarios de Carabineros, Fuerzas Armadas, Bomberos, Conaf, Senapred, recorren los diversos sectores para advertir directamente a la población cuando corresponde evacuar, sobre todo en las zonas rurales donde la señal no es la mejor. Insistimos en este sentido, en que una vez se reciba ya sea la alerta SAE o la instrucción de alguna de las autoridades pertinentes, tienen que evacuar inmediatamente”, remarcó.

