Desmantelan laboratorio clandestino donde falsificaban licores de marca en El Bosque: un detenido y 1.200 botellas incautadas

Personal de Carabineros detuvo este jueves al dueño de un inmueble en la comuna de El Bosque, en el cual mantenía un laboratorio clandestinto donde se fabricaban diversos tipos de licores, los que luego se embotellaban para hacerlos pasar por bebidas espirituosas de reconocidas marcas.

Según se informó, tras denuncias de vecinos, personal de la 39 Comisaría El Bosque inició la investigación de un domicilio, en la intersección de las calles Volcán Tronador con Peñuelas, hasta el cual llegaban diversos vehículos para comprar. Dada la flagrancia, esta tarde funcionarios policiales ingresaron al inmueble, en cuyo interior encontraron diversas botellas de licor, contenedores y artículos para la producción de estos.

Al respecto, el mayor Arnaldo Carrasco, de la 39 Comisaría, sostuvo que en la ocasión “se logra incautar alrededor de 1.200 botellas, elementos para la fabricación de estos y una camioneta, la cual era utilizada para el transporte de los licores falsos.

Se presume que gran parte de los licores -de diferentes marcas y variedades, todas selladas y falsificadas- iba a ser comercializada durante el período de Fiestas Patrias.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público y el sujeto pasará este viernes a control de detención.