Detienen a cinco personas e incautan armas tras denuncia por VIF en Peñalolén

Personal de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Peñalolén de la Policía de Investigaciones (PDI) concretó la detención de cinco personas por infracción a la Ley sobre control de Armas y Explosivos y delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y lesiones y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar.

En el marco de una denuncia por VIF , los investigadores dieron cumplimiento a la entrada y registro de un inmueble, ubicado en la población Lo Hermida de Peñalolén.

Durante el procedimiento, se logró la incautación de ketamina y cannabis sativa, además de cuatro armas de fuego de diverso calibre, con su respectivo cargador, 41 cartuchos calibre 9 milímetros, cuatro cartuchos calibre 6.35 y seis teléfonos celulares.

El subprefecto Rodrigo Barros Salinas, de la Bicrim Peñalolén, precisó que se concretó la detención de los dos imputados del ilícito, además de otras tres personas, dos de ellos mayores de edad, por los delitos flagrantes.