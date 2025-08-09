Detienen a dos sujetos tras robar bus RED desde la estación Lo Blanco en San Bernardo

Este viernes, dos sujetos fueron detenidos por Carabineros luego de haber robado un bus del sistema Red de Movilidad en la comuna de San Bernardo, al sur de la Región Metropolitana y tras haber retenido a la conductora de la máquina.

El ilícito se habría cometido en las inmediaciones de la estación Lo Blanco del Metrotren Alameda – Nos.

De acuerdo a la información preliminar de Carabineros, la institución tomó conocimiento del hecho alrededor de las 20.30 horas, cuando fueron alertados de que, en dirección al poniente, por Camino a Lonquén, circulaba el bus, perteneciente a la empresa Subus.

Tras ello, se inició un seguimiento controlado que terminó en la comuna de Talagante, donde se logró la detención de dos hombres adultos, además de recuperar el bus de pasajeros.

Asimismo, se pudo ubicar a la conductora al interior del vehículo, la que señaló que mientras transitaba por la zona sur de la Región Metropolitana fue abordada por los delincuentes, quienes la intimidaron con un objeto metálico, tras lo cual obligaron a los pasajeros a descender de la máquina, mientras que a ella la mantuvieron en el vehiculo, en el que se dieron a la fuga.