Detienen a jefa y subjefa del Registro Civil de Buin por robo de $20 millones en oficina del organismo

En un operativo realizado la mañana de este martes, la jefa y la subjefa del Registro Civil de Buin fueron detenidas en el marco de la indagatoria por un robo de $20 millones en la oficina de la repartición en la comuna.

El robo se registró el 11 de agosto.

La investigación es encabezada por el fiscal jefe de San Bernardo, Paul Martinson, en coordinación con la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros.

Ambas imputadas pasarán a control de detención este miércoles en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Carmen Audala era la oficial a cargo de la oficina ubicada en la calle Manuel Montt de Buin y era subrogada en el cargo por Fabiola Esparza. Ambas serían las autoras materiales del robo.

La noche previa a que se denunciara el robo, que correspondió a la recaudación de dos semanas de la oficina, una persona ingresó al edificio utilizando una llave, para llegar luego a la caja fuerte. Se presume que la sustracción del dinero fue anterior a ese ingreso.