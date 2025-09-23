Registro Civil detectó irregularidades previas en oficina en que robaron $17 millones y se querelló por malversación

El Servicio de Registro Civil e Identificación ya había detectado “irregularidades en el manejo de recaudaciones” en la oficina cuya jefa y subjefa fueron detenidas este martes por su presunta responsabilidad en la sustracción de $17 millones desde la sucursal ubicada en Buin el pasado 11 de agosto.

El organismo emitió un comunicado con motivo de las detenciones de Carmen Audala y Fabiola Esparza, las funcionarias que estaban a cargo de la oficina y que se habrían apropiado del efectivo acumulado en la caja fuerte del edificio.

El Registro Civil indicó que al conocerse la sustracción del dinero “se interpuso una querella ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo por hurto y el delito de malversación culposa”.

“Previo al robo, el área de Auditoría Interna había detectado irregularidades en el manejo de recaudaciones, motivo por el cual se dispuso la realización de una intervención en la oficina. Además, la Dirección Regional Metropolitana instruyó un Sumario Administrativo con el objetivo de esclarecer eventuales responsabilidades internas y determinar posibles incumplimientos de los protocolos de custodia y manejo de valores”, explicaron.

En su comunicado el organismo recalca que “no tolerará ningún acto de corrupción ni faltas a la probidad”.

“Como organismo público encargado de resguardar derechos fundamentales de la ciudadanía, se actuará con la máxima transparencia y firmeza frente a este tipo de hechos. Asimismo, el Registro Civil continuará entregando todos los antecedentes necesarios al Ministerio Público para apoyar la investigación penal, reafirmando su compromiso con la integridad, la confianza pública y el uso responsable de los recursos fiscales”, señalaron.