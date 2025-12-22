Detienen a la “Pistolera de Conchalí”: mujer asaltaba locales a punta de pistola en la zona norte de Santiago

Personal de Carabineros logró este lunes la captura de una mujer de 30 años, por su presunta participación en una serie de robos con intimidación que afectaron a ferreterías y farmacias en las comunas de Recoleta y Conchalí.

De acuerdo con la policía uniformada, la mujer ingresaba a los locales portando un arma aparentemente de fuego, la que utilizaba para intimidar a locatarios y sustraer dinero en efectivo desde las cajas registradoras. Así, se ganó el apodo de “la pistolera de Conchalí”.

Esto llevó a que la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 5ª Comisaría Conchalí comenzará diligencias investigativas que se extendieron por 15 días, las que dieron sus frutos esta jornada con la captura de C.M.T.P. quien mantenía una orden de captura vigente por tales ilícitos.

Se indicó que los tatuajes en sus manos y antebrazos fueron clave para dar con su identidad.

Así, la mujer fue detenida en el marco de un operativo coordinado por Carabineros de la Prefectura Santiago Norte, dando cumplimiento a una orden de entrada, registro y detención emanada del 3° Juzgado de Garantía de Santiago.

Al respecto, el capitán Sebastián Ibaceta, sostuvo que “logramos incautar en el domicilio al que ingresaron los carabineros, un arma de fogueo, como además vestimentas con las que esta efectuaba los robos a los distintos locales comerciales de estas comunas”.

Respecto del modus operandi de la detenida, el también comisario de la 5ª Comisaría Conchalí señaló que “ llegaba a los distintos locales a rostro descubierto, ingresando como cliente normal, sacando desde el interior de un banano un arma aparentemente de fuego, para las víctimas. Procedía a intimidarlas, sustrayendo la recaudación diaria que mantenían, dándose a la fuga en una bicicleta en distintas direcciones”.

En tanto, desde Carabineros agregaron que la llamada “Pistolera de Conchalí” mantiene antecedentes por hurto simple, amenazas simple, robo en lugar habitado, porte de arma cortante, riña, lesiones simples y daños simples.

La mujer pasará a control de detención este martes.