Detienen a microtraficante en Conchalí e incautan droga y un arma de fuego en allanamiento

Cerca de las 02.30 horas de este lunes, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 5° Comisaría de Carabineros de Conchalí concretó la detención de un sujeto dedicado a la venta de drogas.

Los uniformados procedieron a la detención del sujeto de 31 años, de nacionalidad chilena, con antecedentes penales por el delito de microtráfico, que fue sorprendido retirando dinero proveniente de la venta de droga.

Posteriormente, producto de diferentes diligencias realizadas por personal policial, la Fiscalía Centro Norte solicitó una orden de entrada y registro que permitió el ingreso a dos domicilios.

Así, Carabineros incautó 347 cartuchos 9mm, ⁠$430.000 en efectivo, ⁠una pistola, ⁠dos chalecos anti corte, ⁠un casco balístico y diferentes tipos de droga que se encuentran a la espera de pesaje y prueba de campo por parte del OS7.