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    Detienen a ocho personas por su participación en distintas encerronas ocurridas en el norte y oriente de Santiago

    Los sujetos formaban parte de una violenta banda que participaba en robos de vehículos y viviendas, ocurridos en los últimos tres meses.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Carabineros desbarató banda dedicada a múltiples delitos del tipo encerrona. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Este viernes, un total de ocho sujetos fueron detenidos luego de una serie de allanamientos realizados por Carabineros. Los aprehendidos estarían vinculados a distintos delitos de robo de vehículos bajo la modalidad de encerrona, ocurridos en las zonas oriente y norte de la Región Metropolitana.

    El operativo estuvo liderado por el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), que allanó nueve domicilios ubicados en el sector norte de la capital, en las comunas de Huechuraba y Recoleta, incluyendo una botillería en la población La Pincoya, donde se incautaron armas, cigarros de contrabando, drogas y dinero en efectivo.

    Los detenidos son todos chilenos, mayores de edad y serán puestos a disposición de la justicia por los delitos que los vinculan a la ley de control de armas, droga, receptación, contrabando y órdenes vigentes que mantenían en su poder.

    El fiscal José Morales, de la Fiscalía Centro Norte, sostuvo que “se desbarató una banda dedicada al robo de autos y también han participado en el robo de casas. Es una banda bastante peligrosa, ya que, incluso han disparado a personas y se han apoderado de diversos vehículos, tanto en la zona norte y oriente de la Región Metropolitana”.

    A su vez, el coronel Rodrigo Arroyo, jefe del Departamento SEBV, agregó que “se logró la intervención de nueve domicilios del sector norte y se logró la detención de ocho personas, vinculadas a distintos delitos”.

    “Este procedimiento tiene relación directa con distintos delitos violentos que afectaron al parque vehicular en los últimos tres meses, donde se logra establecer que esta banda opera en el sector norte, y se le vincula a al menos 20 delitos violentos del tipo encerrona”, agregó Arroyo.

    Uno de los detenidos también estaría vinculado al ataque a un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), que resultó lesionado y donde un delincuente murió en Quilicura.

    Más sobre:PolicialHuechurabaEncerronasQuilcuraCarabineros

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