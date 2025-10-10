Detienen a pareja que transportaba más de seis kilos de droga en el aeropuerto

Dos personas fueron detenidas en el aeropuerto de Santiago por transportar más de seis kilos de droga.

Los involucrados, de nacionalidad colombiana, fueron detectados en un vuelo proveniente desde Arica, y portaban 9 paquetes de Ketamina adosados a sus cuerpos, con un avalúo de 65 millones de pesos.

Según detalló el Subprefecto Sergio Paredes, Jefe de la Briant Aeropuerto, “se ejecutó un operativo en los terminales nacional e internacional a cargo del equipo investigativo de perfilamiento de riesgo. Es así que lograron detectar a una pareja de nacionalidad colombiana que viajaba desde Arica a Santiago, los cuales mantenían ocultos bajo sus vestimentas y adosados a su cuerpo, a la altura del torso superior y en las extremidades inferiores, paquetes en modalidad de faja”.

De acuerdo a lo que añadió, la droga iba a ser comercializada en la Región Metropolitana y estaba “destinada para ser transformada en cocaína rosada, conocida coloquialmente como Tusi”.

Ambos detenidos se encontraban en situación migratoria irregular en el país y quedaron en prisión preventiva.