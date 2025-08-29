Detienen a sospechoso de crimen de mujer baleada en altercado vial en San Pedro de la Paz

Paola Riveros Sáez falleció tras ser atacada a tiros mientras se encontraba a bordo de un vehículo el pasado 17 de agosto.

Personal de la PDI logró la captura del presunto autor del homicidio de una mujer registrado la tarde del domingo 17 de agosto en la comuna de San Pedro de la Paz, Región del Biobío, luego de que desconocidos abrieran fuego contra el vehículo en que se desplazaba la víctima junto a su familia.

La mujer, de 33 años, identificada como Paola Macarena Riveros Sáez, viajaba de copiloto en el vehículo manejado por su pareja, en el cual se trasladaba también una hija del conductor, de 16 años.

Según se informó, el detenido es el principal sospechoso del crimen registrado en la ruta que une Concepción con Coronel, cuando, según los antecedentes que se conocen hasta ahora, el agresor habría disparado en reiteradas ocasiones tras molestarse porque el vehículo de la víctima no lo dejaba adelantar.

El crimen

De acuerdo con los antecedentes policiales, alrededor de las 15.45 horas de ese día, un vehículo station wagon de color gris interceptó el automóvil en que viajaban las víctimas en la intersección de avenida Pedro Aguirre Cerda con calle Los Claveles, desde donde desconocidos efectuaron múltiples disparos para luego darse a la fuga en dirección al sur.

Al llegar al lugar, personal de Carabineros constató que al interior del automóvil se encontraba una de las ocupantes fallecida producto de impactos balísticos.

Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios (bh) y peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI en Concepción.