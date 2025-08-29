SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Detienen a sospechoso de crimen de mujer baleada en altercado vial en San Pedro de la Paz

El hecho se registró la tarde del domingo 17 de agosto en la ruta que une Concepción con Coronel, luego de que desconocidos abrieran fuego contra el vehículo en que se desplazaba Paola Riveros a junto a su pareja y una hija de éste.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Paola Riveros Sáez falleció tras ser atacada a tiros mientras se encontraba a bordo de un vehículo el pasado 17 de agosto.

Personal de la PDI logró la captura del presunto autor del homicidio de una mujer registrado la tarde del domingo 17 de agosto en la comuna de San Pedro de la Paz, Región del Biobío, luego de que desconocidos abrieran fuego contra el vehículo en que se desplazaba la víctima junto a su familia.

La mujer, de 33 años, identificada como Paola Macarena Riveros Sáez, viajaba de copiloto en el vehículo manejado por su pareja, en el cual se trasladaba también una hija del conductor, de 16 años.

Según se informó, el detenido es el principal sospechoso del crimen registrado en la ruta que une Concepción con Coronel, cuando, según los antecedentes que se conocen hasta ahora, el agresor habría disparado en reiteradas ocasiones tras molestarse porque el vehículo de la víctima no lo dejaba adelantar.

El crimen

De acuerdo con los antecedentes policiales, alrededor de las 15.45 horas de ese día, un vehículo station wagon de color gris interceptó el automóvil en que viajaban las víctimas en la intersección de avenida Pedro Aguirre Cerda con calle Los Claveles, desde donde desconocidos efectuaron múltiples disparos para luego darse a la fuga en dirección al sur.

Al llegar al lugar, personal de Carabineros constató que al interior del automóvil se encontraba una de las ocupantes fallecida producto de impactos balísticos.

Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios (bh) y peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI en Concepción.

Más sobre:PolicialSan Pedro de la PazcrimenhomicidioPDIPaola Riverosdetenido

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Presidente del Consejo Europeo acusa a Putin de “elegir la guerra en lugar de la paz”

Jornada de interrupciones: Metro suspende servicio en cuatro estaciones de la Línea 1 por “persona en la vía”

Decretan prisión preventiva para cinco policías bolivianos capturados con armamento y más de 570 kilos de droga en zona fronteriza

Carmona (PC) enfrenta polémica por críticas a Marcel: “No he perjudicado en absoluto la candidatura de Jara”

Blue Express desplazó a Chilexpress como el líder del mercado de la última milla

Casi dos tercios de las empresas Ipsa mejoraron sus resultados durante el primer semestre

Lo más leído

1.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

2.
Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

3.
Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

4.
Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

5.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

A qué hora y dónde ver el Superclásico de Colo Colo vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver el Superclásico de Colo Colo vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Jornada de interrupciones: Metro suspende servicio en cuatro estaciones de la Línea 1 por “persona en la vía”
Chile

Jornada de interrupciones: Metro suspende servicio en cuatro estaciones de la Línea 1 por “persona en la vía”

Decretan prisión preventiva para cinco policías bolivianos capturados con armamento y más de 570 kilos de droga en zona fronteriza

Detienen a sospechoso de crimen de mujer baleada en altercado vial en San Pedro de la Paz

Blue Express desplazó a Chilexpress como el líder del mercado de la última milla
Negocios

Blue Express desplazó a Chilexpress como el líder del mercado de la última milla

Casi dos tercios de las empresas Ipsa mejoraron sus resultados durante el primer semestre

Ripley marca récord histórico en el primer semestre: triplica las cifras del año pasado

“Puro teatro”: los venezolanos que continúan su rutina diaria en medio del conflicto con Estados Unidos
Tendencias

“Puro teatro”: los venezolanos que continúan su rutina diaria en medio del conflicto con Estados Unidos

Qué armas tenían las turistas de EEUU detenidas en el Aeropuerto de Santiago

Expo MascotasF: adopciones, charlas y novedades

Excompañero de Marcelino Núñez en Norwich explota por su arribo al archirrival: “Si juego contra ti, te voy a destrozar”
El Deportivo

Excompañero de Marcelino Núñez en Norwich explota por su arribo al archirrival: “Si juego contra ti, te voy a destrozar”

Con una gran duda: la formación de la U para mantener el invicto de Gustavo Álvarez ante Colo Colo

Con una de sus grandes y millonarias figuras en la banca: la formación de Colo Colo para el Superclásico ante la U

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

La intervención de Donald Trump en los museos de EE.UU.: el debate sobre cómo contar la historia y abordar la memoria
Cultura y entretención

La intervención de Donald Trump en los museos de EE.UU.: el debate sobre cómo contar la historia y abordar la memoria

Don Francisco se reúne con colaboradores históricos de Sábados Gigantes para conmemorar los 10 años del fin del programa

Supergrass en Chile: cómo ser encantador

Presidente del Consejo Europeo acusa a Putin de “elegir la guerra en lugar de la paz”
Mundo

Presidente del Consejo Europeo acusa a Putin de “elegir la guerra en lugar de la paz”

Doria Medina no participará en la campaña electoral de Rodrigo Paz en Bolivia pese a darle su apoyo

Abbas insta a EE.UU. a reconsiderar su decisión de impedirle acudir a la Asamblea General de la ONU

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura
Paula

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador