Detienen a sujeto por presunto secuestro de menor en Renca: familia había interpuesto denuncia por presunta desgracia

Durante la tarde de este viernes se logró la detención de un hombre mayor de edad y de nacionalidad extranjera, por el presunto secuestro de una menor de edad que se encontraba desaparecida desde el pasado 5 de noviembre y por la cual, se había interpuesto una denuncia por presunta desgracia en una unidad policial de Renca.

De acuerdo al detalle entregado por el capitán Claudio Valenzuela, oficial de Ronda Prefectura Santiago Central, la dueña de un inmueble donde se arriendan piezas dio el aviso que permitió dar con el paradero de la menor.

“En horas de la tarde se recibe el llamado al 133 de la propietaria de un inmueble, quien señala que en una de las habitaciones que arrienda se encontraba una menor, la cual ella había visto en redes sociales que se encontraba extraviada desde el domingo, en Renca”, aseguró el capitán Valenzuela.

Tras concurrir el personal policial hasta el lugar, se hizo ingreso voluntario hasta las habitaciones, donde se encontró a la niña de 13 años, en buenas condiciones de salud junto a un hombre adulto, el cual fue aprehendido por el delito de sustracción de menor, quedando a disposición de la Fiscalía Centro-Norte.

Iinmueble donde fue encontraba menor de 13 años.

El caso

El pasado sábado 5 de noviembre, la niña de 13 años salió de su casa, en Renca, a comprar dulces con el compromiso de volver prontamente. Sin embargo, terminó en la plaza cívica de la comuna, reuniéndose con un hombre mayor con quien conversaba regularmente vía telefónica.

De acuerdo al testimonio entregado durante este viernes por el tío de la niña Claudio Paz, en el matinal “Contigo en la mañana”, de CHV, la menor “tiene problemas cognitivos, no sabe identificar lo bueno o lo malo. Yo llegué del trabajo, quería salir y le dije a mi mamá que no le diera permiso. Mi mamá le dijo ‘ya, voy a confiar en ti. Sal y vuelve’. Desde ahí no sabemos nada de ella”.

Asimismo, reveló que el hombre capturado por Carabineros mantenía un estrecho contacto con su sobrina, comunicándose por celular durante la madrugada.

Además, se conoció que la muchacha le pidió ayuda a una comerciante de la Plaza de Renca, a quien le solicitó un teléfono. “Ella me decía ‘él es mucho mayor que yo, de hecho, tiene 19 o 20 años, y él es un niño que yo le gusto, por eso se quiere ver conmigo’. Ella decía que no le gustaba, que solo se iba a juntar con él por un tema de unos pasteles”, recordó la comerciante, quien conoció a este sujeto, ya que le fue presentado por la niña.

Previo a encontrar a la menor este viernes, se conoció que la noche del jueves se había podido establecer contacto con la desaparecida, quien le confirmó a un familiar que se encontraba bien, pero que “estaba lejos” y que conoció a este hombre para que la ayudara a salir de su casa.