SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Detienen en Perú a mujer venezolana involucrada en el secuestro que afectó al exalcalde Gonzalo Montoya

La mujer de 22 años fue detenida en el barrio de Lince, en Lima, y ya se encuentra en Chile para su formalización.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
El exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya.

Durante la jornada de este jueves fue dada a conocer la detención en Perú de una mujer venezolana, quien se encontraría involucrada en el secuestro extorsivo que afectó al exalcalde de Macul Gonzalo Montoya en junio pasado.

Según detalló el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Bipe Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI), la mujer de 22 años fue detenida en el barrio de Lince, en Lima, Perú, y será la quinta imputada por el secuestro del exjefe comunal.

“Ellos la detectan en ese sector y detienen en la vía pública. Precisamente, intenta oponer resistencia, intenta destruir su teléfono celular, y no obstante a eso, la policía logra su detención, y posteriormente, de manera inmediata, informan a su símil en nuestro país”, mencionó.

Además, según detalló el funcionario de la PDI, tras la detención “la autoridad peruana, conforme a su legislación y a su ley de inmigraciones, la ponen a disposición en la frontera chilena, en este caso, de la PDI. Esta mujer ya se encuentra en la ciudad de Santiago, está siendo trasladada al Centro de Justicia para su formalización, su audiencia y el control de detención”.

Por su parte, el fiscal ECOH Alex Cortes detalló que “era una integrante de esta organización criminal relevante”, apuntando que “fue la persona que se dirige hasta el domicilio de la víctima y saca el dinero que este mantenía en su domicilio y es entregado finalmente a la organización criminal”.

Según explicaron las autoridades, la mujer una vez que se entera de que había sido identificada es que escapa por un paso no habilitado hacia Perú.

La mujer será formalizada por secuestro extorsivo y la Fiscalía solicitará prisión preventiva.

El fiscal, además, apuntó respecto a los detenidos que se trata de “un grupo de sujetos que utilizó de manera permanente un domicilio en la comuna de Renca. Este domicilio está vinculado por lo menos a cuatro secuestros más. Está vinculado a una organización criminal que ha sido identificada por el Ministerio Público, por la Policía de Investigaciones, como Mapaches, que es perteneciente al Tren de Aragua”.

Bandas anti Tren de Aragua

En la ocasión, el fiscal además se refirió a las bandas anti Tren de Aragua y su posible actuar en Chile señalando que “más que bandas rivales u organizaciones que quieran tomarse el territorio que ocupa el Tren de Aragua, lo que hemos visto son sujetos que no se someten a la autoridad, por decirlo de alguna forma, del Tren de Aragua y en ese caso son considerados por la organización criminal como anti Tren".

“Muchos de los secuestros con homicidio que hemos visto en ECOH junto con la Policía de Investigaciones de Chile están relacionados con personas que han sido secuestradas y posteriormente son asesinadas, pero en este caso es porque no se someten al Tren de Aragua. No así los secuestros extorsivos que hemos visto, que por lo general las víctimas son liberadas una vez que se paga“, añadió.

“Por lo general cuando existe un secuestro con homicidio es muy probable que la víctima, por lo general también de nacionalidad venezolana, lo sea por ser considerada anti-tren por el Tren de Aragua”, cerró.

Más sobre:Gonzalo MontoyaPerúVenezuelaDetenida

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Transportes refuerza fiscalizaciones ante fin de semana largo: se estima que más de 850 mil personas saldrán de Santiago

Senado realizará el 10 de noviembre sesión para decidir sobre acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa

Republicanos marca distancia de propuesta de Kaiser en relaciones exteriores: “No es momento de plantear salirse de acuerdos”

Nicolás Noguera cierra su primer fondo de estaciones de servicios con retorno anual de más de 36%

Histórica juguetería estadounidense confirma fecha para desembarcar en Chile

Ocho exaltos ejecutivos de Corona interponen querella por apropiación indebida de impuestos laborales

Lo más leído

1.
“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

2.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

3.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

4.
De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

5.
Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Transportes refuerza fiscalizaciones ante fin de semana largo: se estima que más de 850 mil personas saldrán de Santiago
Chile

Transportes refuerza fiscalizaciones ante fin de semana largo: se estima que más de 850 mil personas saldrán de Santiago

Senado realizará el 10 de noviembre sesión para decidir sobre acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa

Republicanos marca distancia de propuesta de Kaiser en relaciones exteriores: “No es momento de plantear salirse de acuerdos”

Nicolás Noguera cierra su primer fondo de estaciones de servicios con retorno anual de más de 36%
Negocios

Nicolás Noguera cierra su primer fondo de estaciones de servicios con retorno anual de más de 36%

Histórica juguetería estadounidense confirma fecha para desembarcar en Chile

Ocho exaltos ejecutivos de Corona interponen querella por apropiación indebida de impuestos laborales

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días
Tendencias

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal contra el que un operativo dejó más de un centenar de muertos en Brasil

Cuando 31 Minutos ganó una competencia de Redbull: así se vio el “auto loco” de Calcetín con Rombos Man

¿Qué pasa si la U empata contra Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana?
El Deportivo

¿Qué pasa si la U empata contra Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana?

¿Por qué Lucas Assadi está en la lista de citados? La sorpresiva aparición del 10 en la nómina de la U para enfrentar a Lanús

La función que asumirá Cristóbal Campos mientras espera volver a jugar

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

La última vuelta: Megadeth se despide de Chile en el Movistar Arena
Cultura y entretención

La última vuelta: Megadeth se despide de Chile en el Movistar Arena

Con disco nuevo y una flamante vocalista: cómo llega Linkin Park a Chile para su show en el Estadio Nacional

Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos

Unión Europea denuncia pruebas armamentísticas de Rusia y dice que no es comparable al anuncio de Trump de ensayos nucleares
Mundo

Unión Europea denuncia pruebas armamentísticas de Rusia y dice que no es comparable al anuncio de Trump de ensayos nucleares

China exige a influencers ir a la universidad para hablar sobre salud o finanzas en redes sociales

Trump anuncia que Corea del Sur construirá un submarino con propulsión nuclear en Filadelfia

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”