Nacional

Día de los Patrimonios: la fiesta cultural de las infancias

El sábado 23 de agosto, más de 1.000 actividades gratuitas en todo Chile invitan a niñas, niños y adolescentes a explorar museos, parques y espacios históricos a través del juego, la curiosidad y la imaginación. Las ofertas incluyen recorridos, talleres y experiencias con historia y tradiciones locales.

Gabriela MondacaPor 
Gabriela Mondaca

Un recorrido entre susurros, leyendas y enigmas ocultos en pleno centro de Santiago será uno de los platos fuertes de la cuarta versión del Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes. La “Ruta de Introducción a la Investigación Paranormal y los Misterios de Santiago” llevará a familias a explorar historias que se esconden detrás de calles, plazas y edificios del casco histórico, con paradas frente a fachadas y rincones donde la historia y la superstición se entrelazan.

Este año, la celebración crece: según el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se ofrecerán 1.000 actividades gratuitas, superando las 732 de la versión 2024. También aumenta la participación de organizaciones, de 388 a 460, y el alcance territorial, de 131 a 162 comunas. Una cifra que refleja la expansión y descentralización del evento, que busca llegar a todos los rincones del país, desde Arica a Magallanes.

La historia de este encuentro se remonta a las ediciones de 2016 y 2017, que reunieron en conjunto a más de 60 mil visitantes.

Bajo el lema “La fiesta cultural de Chile continúa”, la celebración -organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio junto a la Subsecretaría del Patrimonio Cultural y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural- se enmarca en el Mes de la Niñez y llega como extensión del tradicional Día de los Patrimonios de mayo, que este año batió récord con 3.557.945 visitas en todo el país y más de 3.600 actividades inscritas.

Y el objetivo es claro: abrir espacios seguros, creativos e inclusivos donde niñas, niños y adolescentes puedan explorar, jugar y aprender en contacto con la herencia cultural.

La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, lo resumió así el pasado 23 de julio, cuando se anunció la celebración: “Queremos que las familias vuelvan a abrir sus puertas al patrimonio, pero esta vez pensando en las infancias”.

En tanto, la subsecretaria del Patrimonio, Carolina Pérez, agregó que en todas las regiones “los espacios culturales estarán preparados especialmente para ellos”.

“Este evento no solo rompió récords de asistencia, sino que reafirmó nuestro compromiso de hacer de la cultura una experiencia accesible para todas las niñas, niños y adolescentes del país”, dijo Arredondo.

Hoy, la cita se consolida como un pilar en la promoción de los derechos culturales y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

Nobel de Gabriela Mistral

Este año, además, la programación tendrá un eje especial: la conmemoración de los 80 años desde que Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura. La celebración busca acercar a las nuevas generaciones a la obra y legado de la poetisa chilena, mostrando cómo sus palabras siguen inspirando creatividad y reflexión.

En Santiago, la Fundación Artesanías de Chile organizará un hito conmemorativo que incorporará a su exposición patrimonial la obra La Ronda, de Marta Godoy, Sello de Excelencia 2019, inspirada en la poesía de Mistral. La pieza invita a los visitantes más jóvenes a descubrir la relación entre literatura y expresión artística a través del juego y la interacción.

Además, la Biblioteca Municipal de Pudahuel ofrecerá un taller de microficción, donde niñas, niños y adolescentes podrán crear relatos breves a partir de poemas mistralianos. La actividad busca fomentar la imaginación y la escritura creativa, conectando la tradición literaria chilena con las formas de expresión contemporáneas.

Las actividades para este año se integran en un abanico de opciones diversas y para todos los gustos. Incluso, en la página oficial, los interesados pueden filtrar los eventos por comuna, región, rango etario (que va desde los 0 a 17 años), modalidad (online o presencial), horario y accesibilidad.

Las ofertas también incluyen panoramas con enfoque de género, participación de Pueblos Originarios o de patrimonio cultural inmaterial.

En Santiago, la agenda incluirá propuestas como el recorrido por el Palacio de La Moneda, que abrirá espacios usualmente restringidos como el Despacho Presidencial, recreado para que los más pequeños puedan explorarlo y colorearlo. El GAM invitará a una búsqueda del tesoro para descubrir anécdotas y rincones de su historia. Y para quienes busquen aprender de ciencia y prevención, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres instalará un camión simulador sísmico y juegos como “Riesgolandia”.

Por su parte, EFE Trenes de Chile abrirá las cabinas de conducción; y el Museo Histórico y Militar ofrecerá una demostración de la Escuela de Adiestramiento Canino de Carabineros.

Pero hay otras que también destacan. En el Museo de la Educación, la Feria de Patrimonios Escolares permitirá a estudiantes de distintas regiones exhibir fotografías, libros de clases, mobiliario de otras décadas y objetos patrimoniales de 15 establecimientos, entre ellos el Instituto Nacional, Liceo Javiera Carrera, Colegio Germán Riesco de La Serena y Liceo Gabriela Mistral de Temuco. La jornada incluirá funciones de títeres patrimoniales y talleres de conservación preventiva de tesoros en papel, invitando al público a acercarse a la historia de la educación chilena de manera lúdica y participativa.

Asimismo, la Plaza de las Culturas se transformará en un escenario lleno de colores, música y juegos, donde niñas, niños y adolescentes podrán disfrutar de espectáculos en vivo, zonas de juegos gigantes como mapas, puzzles y memorices. La jornada culminará con un show especial que celebrará las infancias de ayer, hoy y siempre, a cargo de la cantante Christell, Los Frutantes y el icónico programa infantil Cachureos.

En el Museo Precolombino, los visitantes vivirán un concierto del grupo Tikitiklip, acompañado de cuentacuentos y recorridos especiales por piezas de la colección que inspiraron canciones como Sapo Feo, La lluvia y El colibrí. Desde el ministerio sostienen que esta experiencia permitirá a niñas, niños y adolescentes descubrir la riqueza cultural de los pueblos originarios de manera interactiva y divertida, conectando música, historias y patrimonio en un mismo espacio.

Patrimonio en regiones

Los recorridos y actividades también se tomaron las ciudades fuera de Santiago. En la Región de Valparaíso, la creatividad se mezcla con el patrimonio en propuestas como el Taller Sensorial de Viña El Escorial en Panquehue, donde niños y adolescentes podrán descubrir aromas y sabores que forman parte de la tradición vitivinícola local. La experiencia, guiada por especialistas, busca acercar a los participantes a la historia y el trabajo detrás de cada cosecha, fomentando la conexión con la tierra y sus oficios.

En La Araucanía, el protagonismo lo tendrá la cultura mapuche con el encuentro “Zugüyiñ pichikeche” (“niños y niñas, conversemos”), organizado por la Subdirección de Pueblos Originarios en el Museo Regional de Temuco

Esta instancia invitará a dialogar y aprender mapuzugun, junto con reflexionar sobre la cosmovisión y tradiciones del pueblo mapuche. En Villarrica, la iniciativa “Hospital en Colores” transformará los espacios hospitalarios en zonas creativas, con cuentacuentos interculturales y talleres de pintura para niños hospitalizados y público general, a cargo de la artista Claudia del Río.

En el Biobío, la programación ya cuenta con más de una decena de actividades, como las visitas al Museo Geológico de la Universidad de Concepción, rutas de observación de aves y talleres de pintura en el Parque Metropolitano Cerro Caracol, o la ruta “Encuentro con el Mar” en la Base Lenga de la UCSC. También habrá instancias comunitarias como “Cine en tu Caleta” en Hualpén y la experiencia “Memoria Viva de Lota: ¡Juguemos Juntos!”, organizada por el CFT Lota Arauco, que rescata juegos tradicionales y relatos locales.

Más al norte, diversas regiones ofrecerán recorridos, aperturas de espacios y talleres adaptados a sus patrimonios locales. Desde visitas guiadas a sitios históricos en el Desierto de Atacama hasta caminatas interpretativas en áreas protegidas del altiplano, las propuestas buscan que las infancias descubran que el patrimonio no se limita a las grandes ciudades, sino que vive en los paisajes, oficios y comunidades de todo Chile.

Eso sí, aun hay espacio para que otras actividades puedan sumarse. Las organizaciones y grupos que quieran participar pueden inscribir sus actividades hasta el martes 19 de agosto a las 23:59 horas, asegurándose un espacio dentro de la programación gratuita. “Esta es una invitación a habitar el espacio público, a ejercer el derecho a la cultura desde la infancia y a descubrir que el patrimonio también se juega, se canta y se cuenta”, puntualizó la subsecretaria Pérez.

Más sobre:Día de los patrimoniosLT SábadoNiños, niñas y adolescentesCulturasMuseos

