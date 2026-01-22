SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Dictan internación provisoria para sujeto extraditado de Argentina por homicidio frustrado de carabinero

    Hombre de 18 años está imputado de cometer el delito en marzo de 2025, cuando tenía 17 años, por lo que le corresponde ser juzgado por el estatuto penal adolescente, de acuerdo con la Fiscalía.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    El carabinero termino baleado luego de intervenir en un asalto a un grupo de mujeres en calle Ramon Cruz con Eduardo Castillo Velasco en el sector de Villa Frei en la comuna de Nunoa. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En internación provisoria quedó este jueves el tercer detenido por un ataque con arma de fuego que afectó a un funcionario de Carabineros el 5 de marzo de 2025 en la comuna de Ñuñoa, en momentos en que el efectivo policial intervenía para frustrar el robo de un automóvil.

    Se trata de Miller Alexander Silva Farías (18), quien arribó el miércoles al país tras ser extraditado desde Argentina, hasta donde había huido para intentar evitar la acción de la justicia.

    Silva Farías habría participado -junto a otros sujetos que ya cumplen prisión preventiva- en un intento de encerrona registrado en Ñuñoa contra un automóvil en el que viajaba un grupo de mujeres, el que fue advertido por el sargento 2° José Villegas Ulloa, quien se enfrentó a tiros con los delincuentes para frustrar el ilícito. En la ocasión, el uniformado resultó herido de gravedad producto de un impacto de bala.

    Por este hecho, Silva Farías fue detenido en Buenos Aires, durante una fiscalización realizada por la Policía Nacional argentina.

    “Tras darnos noticia el país vecino de que el imputado había cometido un delito diverso en dicho país, solicitamos la extradición y el imputado llegó al país el día de ayer (miércoles), siendo formalizado el día de hoy”, indicó la fiscal (s) Arlin Flores, de la Fiscalía Oriente.

    Luego de dar por acreditados los delitos de homicidio frustrado contra un funcionario de Carabineros en el ejercicio de sus funciones y de robo con violencia en calidad de frustrado, el tribunal decretó su internación provisoria.

    “Él cometió ambos delitos siendo adolescente, teniendo 17 años de edad, por lo tanto le corresponde ser juzgado por el estatuto penal de adolescentes”, señaló la fiscal Flores, quien relevó que la investigación del hecho se encuentra vigente y en carácter de reservada.

    El tribunal fijó un plazo de 60 días para la investigación.

    Más sobre:PolicialdetenidoArgentinahomicidio frustradocarabinerointernación provisoriaformalización

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Informe de la Dipres alerta por envejecimiento de la población y que gasto en Salud representará el 12% del PIB al 2050

    A menos de 50 días del fin del gobierno de Boric, proyectos en evaluación ambiental suman US$91.111 millones

    Kast definió a los subsecretarios que acompañarán a Tomás Rau en el Ministerio del Trabajo

    Cevdet Caner, dueño de minera Tres Valles: “Empresa pagará US$500 millones en impuestos en los próximos diez años”

    SQM emite bono por US$600 millones en los mercados internacionales

    Hamas condena la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz para Gaza: “Contradice el principio de justicia”

    Lo más leído

    1.
    Senador Castro (PS) solicita a Contraloría pronunciarse frente a la suspensión de la Ley Ricarte Soto

    Senador Castro (PS) solicita a Contraloría pronunciarse frente a la suspensión de la Ley Ricarte Soto

    2.
    Glaciar Pío XI concentra atención científica al ganar más de 10 kilómetros de hielo en los últimos 70 años

    Glaciar Pío XI concentra atención científica al ganar más de 10 kilómetros de hielo en los últimos 70 años

    3.
    CDE versus Poduje: la demanda civil del Fisco que persigue al nuevo ministro de Vivienda

    CDE versus Poduje: la demanda civil del Fisco que persigue al nuevo ministro de Vivienda

    4.
    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    5.
    Llegó la hora de Luis Hermosilla: Fiscalía cierra investigación de caso Factop-Audio y alista acusación

    Llegó la hora de Luis Hermosilla: Fiscalía cierra investigación de caso Factop-Audio y alista acusación

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dictan internación provisoria para sujeto extraditado de Argentina por homicidio frustrado de carabinero
    Chile

    Dictan internación provisoria para sujeto extraditado de Argentina por homicidio frustrado de carabinero

    Sin la presencia de Frei Ruiz-Tagle y el PC: se realiza homenaje por muerte de expresidente Eduardo Frei Montalva

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Informe de la Dipres alerta por envejecimiento de la población y que gasto en Salud representará el 12% del PIB al 2050
    Negocios

    Informe de la Dipres alerta por envejecimiento de la población y que gasto en Salud representará el 12% del PIB al 2050

    A menos de 50 días del fin del gobierno de Boric, proyectos en evaluación ambiental suman US$91.111 millones

    Kast definió a los subsecretarios que acompañarán a Tomás Rau en el Ministerio del Trabajo

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio
    Tendencias

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    “Va a ser una recuperación lenta y dolorosa”: Ruy Barbosa está en Chile y ya fue operado luego de su accidente en el Dakar
    El Deportivo

    “Va a ser una recuperación lenta y dolorosa”: Ruy Barbosa está en Chile y ya fue operado luego de su accidente en el Dakar

    Buscaban a denunciados por abuso sexual: barristas de Alianza Lima invaden entrenamiento y agreden a jugadores

    Manuel Pellegrini lamenta la insólita lesión de Lo Celso en el Betis: “Su entrada era importante, pero duró un minuto”

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records
    Cultura y entretención

    Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records

    Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera musical en el Gran Arena Monticello

    “Vinos & vinilos”: escucha lo nuevo de Ana Tijoux junto a DJ Dacel

    Hamas condena la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz para Gaza: “Contradice el principio de justicia”
    Mundo

    Hamas condena la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz para Gaza: “Contradice el principio de justicia”

    Avanza en el Parlamento venezolano ley que abre la explotación petrolera al sector privado

    Agentes del servicio migratorio de EE.UU. detienen a niño de 5 años en operativo en Minnesota

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer