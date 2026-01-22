Dictan internación provisoria para sujeto extraditado de Argentina por homicidio frustrado de carabinero

El carabinero termino baleado luego de intervenir en un asalto a un grupo de mujeres en calle Ramon Cruz con Eduardo Castillo Velasco en el sector de Villa Frei en la comuna de Nunoa. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

En internación provisoria quedó este jueves el tercer detenido por un ataque con arma de fuego que afectó a un funcionario de Carabineros el 5 de marzo de 2025 en la comuna de Ñuñoa, en momentos en que el efectivo policial intervenía para frustrar el robo de un automóvil.

Se trata de Miller Alexander Silva Farías (18), quien arribó el miércoles al país tras ser extraditado desde Argentina, hasta donde había huido para intentar evitar la acción de la justicia.

Silva Farías habría participado -junto a otros sujetos que ya cumplen prisión preventiva- en un intento de encerrona registrado en Ñuñoa contra un automóvil en el que viajaba un grupo de mujeres, el que fue advertido por el sargento 2° José Villegas Ulloa, quien se enfrentó a tiros con los delincuentes para frustrar el ilícito. En la ocasión, el uniformado resultó herido de gravedad producto de un impacto de bala.

Por este hecho, Silva Farías fue detenido en Buenos Aires, durante una fiscalización realizada por la Policía Nacional argentina.

“Tras darnos noticia el país vecino de que el imputado había cometido un delito diverso en dicho país, solicitamos la extradición y el imputado llegó al país el día de ayer (miércoles), siendo formalizado el día de hoy”, indicó la fiscal (s) Arlin Flores, de la Fiscalía Oriente.

Luego de dar por acreditados los delitos de homicidio frustrado contra un funcionario de Carabineros en el ejercicio de sus funciones y de robo con violencia en calidad de frustrado , el tribunal decretó su internación provisoria.

“Él cometió ambos delitos siendo adolescente, teniendo 17 años de edad, por lo tanto le corresponde ser juzgado por el estatuto penal de adolescentes”, señaló la fiscal Flores, quien relevó que la investigación del hecho se encuentra vigente y en carácter de reservada.

El tribunal fijó un plazo de 60 días para la investigación.