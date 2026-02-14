SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Dictan nueva condena por doble homicidio para Hugo Bustamante

    El Juzgado de Letras de Villa Alemana determinó una condena única de diez años y un día de presidio.

    Antonella Cicarelli

    El Juzgado de Letras de Villa Alemana sumó una nueva condena por homicidio doble a Hugo Bustamente, conocido como el “asesino del tambor” y también por ser el homicida de la joven de Villa Alemana, Ámbar Cornejo en 2020.

    En 2023 mientras Bustamante se encontraba recluido en el Centro Penitenciario de Rancagua confesó un nuevo crimen a la periodista Ivonne Toro, quien lo entrevistó mientras escribía un libro sobre Ámbar Cornejo.

    En su confesión, Bustamante dio los nombres de dos personas desaparecidas desde 1996 y más tarde habría dicho que estarían enterrados en el patio de su casa en Villa Alemana, información que fue corroborada en 2024 tras el hallazgo de los cuerpos.

    La nueva condena de Bustamente es por el homicidio calificado de Helena Hinojosa y su hijo Eduardo Páez Hinojosa, crimen ocurrido el 27 de junio de 1996.

    Eduardo Páez conoció a Bustamante en los 90 cuando ambos estaban en prisión. Como señala la querella, forjaron en ese tiempo un “cierto grado de amistad”.

    Cuando ambos estaban en liberatad, en junio de 1996 Bustamante fue a visitar a Páez por el cobro de una deuda, situación que llevó a una discusión y culminó con Bustamente asesinándolo. Más tarde mató a la madre de la víctima quien también acudió al lugar.

    Cabe recordar que Bustamante fue condenado por el homicidio de Véronica Vásquez y su hijo de nueve años, Eugenio en 2005, y tras once años en prisión había sido liberado.

    Años después se constataron hechos delitivos en relación a estupro, abuso sexual de un mayor de 14 años y corrupción de menores entre 2019 y 2020.

    Y también por los delitos de violación y homicidio de la menor Ámbar Cornejo en 2020, caso que causó conmoción en el país.

    Ante el doble asesinato, la jueza titular del Juzgado de Letras de Villa Alemana, Javiera Opazo señaló que se trató de homicidios violentos y determinó una pena única de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, que se suma a la cadena perpetua que ya estaba cumpliendo por el crimen de Ámbar Cornejo.

