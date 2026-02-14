SUSCRÍBETE POR $1100
    Mujer de 36 años es baleada mientras conducía su automóvil en Coquimbo

    La víctima fue interceptada por una motocicleta con dos ocupantes que dispararon contra su vehículo.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    Detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de La Serena, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, realizan las primeras diligencias investigativas por el homicidio de una mujer de 36 años, ocurrido durante las últimas horas en Coquimbo.

    De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima —de nacionalidad chilena— se desplazaba en un vehículo particular por la calle Waldo Alcalde cuando habría sido interceptada por una motocicleta con dos ocupantes, quienes efectuaron diversos disparos en contra del automóvil.

    A raíz del ataque, la conductora perdió el control del móvil e impactó en una parcela aledaña.

    Por instrucción de la Fiscalía ECOH, personal especializado de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias para esclarecer el hecho.

    En ese sentido, el subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios La Serena, señaló que “por instrucción del Ministerio Público, personal especializado realiza el trabajo científico-técnico en el sitio del suceso”.

    Entre las labores realizadas por los funcionarios se encuentran el levantamiento de evidencia balística, empadronamiento de testigos y análisis de cámaras de seguridad, esto “con la finalidad de establecer la dinámica de los hechos e identificar a los responsables”, indicó Cáceres.

