SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Investigan homicidio de hombre de 25 años en Laja

    Según la PDI, la víctima habría recibido múltiples disparos, tras un altercado con otro sujeto.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Referencial PDI Tarapacá

    Durante la tarde de este viernes, personal de la Brigada de Homicidios (BH) de Los Ángeles, junto al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción llegaron hasta la calle Chacabuco en la comuna de Laja, por el homicidio de un hombre de 25 años.

    Según la comisaria Tamara Hernández de la BH, la persona presentaba lesiones atribuibles a entradas por proyectil balístico múltiple.

    Detalló también que, tras el trabajo de campo en el sitio de suceso, se logró determinar que el hombre fue “interceptado por un sujeto desconocido, quien premonido de una escopeta, luego de un altercado, termina disparándole a la víctima, quien fallece en el lugar producto de la gravedad de sus lesiones”.

    Actualmente, a solicitud del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía de Biobío, continúan las diligencias investigativas para mayor esclarecimiento, determinar la dinámica de los hechos y poder individualizar al victimario.

    Lee también:

    Más sobre:LajaHomicidioECOHFiscalía BiobíoPDIBrigada de HomicidiosLos Ángeles

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a seis sujetos por robo de camión en Cerrillos: Dos eran prófugos de la justicia

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025

    Economía plateada: cómo el envejecimiento de la población está cambiando al mercado laboral

    Subtel tras la venta de Telefónica Chile: “Se podría producir una concentración de mercado antes de 5 años”

    Boric delinea su adiós a La Moneda: deja el barrio Yungay y prepara su nueva oficina

    El duelo tras los incendios: cinco relatos de familiares de las 21 víctimas

    Lo más leído

    1.
    Subsecretario Eidelstein (PC) nombra a exasesora y exdirectora de la Arcis en puesto clave a semanas de dejar el gobierno

    Subsecretario Eidelstein (PC) nombra a exasesora y exdirectora de la Arcis en puesto clave a semanas de dejar el gobierno

    2.
    Remuneración debió ser en pesos y no dólares: Contraloría ordena reintegrar parte del sueldo del exembajador Gazmuri en Venezuela

    Remuneración debió ser en pesos y no dólares: Contraloría ordena reintegrar parte del sueldo del exembajador Gazmuri en Venezuela

    3.
    Corte Suprema anula cancelación de licencia a condenado por manejar en estado de ebriedad

    Corte Suprema anula cancelación de licencia a condenado por manejar en estado de ebriedad

    4.
    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    5.
    Exdirector de Gendarmería y liberación de reos: “Pareciera ser una operación contra el director o la reputación institucional”

    Exdirector de Gendarmería y liberación de reos: “Pareciera ser una operación contra el director o la reputación institucional”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Salford City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Salford City en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 14 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 14 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Salford City en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Salford City en TV y streaming

    Detienen a seis sujetos por robo de camión en Cerrillos: Dos eran prófugos de la justicia

    Temblor hoy, sábado 14 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025
    Negocios

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025

    La trampa de lo urgente

    Subtel tras la venta de Telefónica Chile: “Se podría producir una concentración de mercado antes de 5 años”

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida
    Tendencias

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición

    Qué significa para el clima la “mayor desregulación de la historia” anunciada por Trump

    El adiós forzado del árbitro que forjó su vida entre el fútbol y el banco
    El Deportivo

    El adiós forzado del árbitro que forjó su vida entre el fútbol y el banco

    La dura autocrítica de Eduardo Vargas: “Nos matamos por el compañero, pero no entra la pelota”

    La resignación de Paqui tras el empate de la U: “Tenemos que mejorar mucho en defensa y en ataque”

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero
    Tecnología

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    Reseña de libros: Gabriel Cid, Patti Smith y Daniel Saldaña París
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: Gabriel Cid, Patti Smith y Daniel Saldaña París

    Sondelvalle y A los 4 Vientos: las voces que representan a Chile en el Festival de Viña 2026

    Jeremías Gamboa: “Muchos peruanos hemos internalizado el racismo como una mancha que nos delata”

    La ofensiva de Trump: ¿Cuba se enfrenta a su hora final?
    Mundo

    La ofensiva de Trump: ¿Cuba se enfrenta a su hora final?

    Expiración del tratado New START abre debate en países para desarrollar armas nucleares

    La Justicia argentina mantiene la tobillera electrónica y las restricciones de visitas a Cristina Fernández

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York