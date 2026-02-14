Investigan homicidio de hombre de 25 años en Laja

Durante la tarde de este viernes, personal de la Brigada de Homicidios (BH) de Los Ángeles, junto al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción llegaron hasta la calle Chacabuco en la comuna de Laja, por el homicidio de un hombre de 25 años.

Según la comisaria Tamara Hernández de la BH, la persona presentaba lesiones atribuibles a entradas por proyectil balístico múltiple.

Detalló también que, tras el trabajo de campo en el sitio de suceso, se logró determinar que el hombre fue “interceptado por un sujeto desconocido, quien premonido de una escopeta, luego de un altercado, termina disparándole a la víctima, quien fallece en el lugar producto de la gravedad de sus lesiones”.

Actualmente, a solicitud del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía de Biobío, continúan las diligencias investigativas para mayor esclarecimiento, determinar la dinámica de los hechos y poder individualizar al victimario.