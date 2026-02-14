SUSCRÍBETE POR $1100
    Detienen a seis sujetos por robo de camión en Cerrillos: Dos eran prófugos de la justicia

    La banda fue detenida en flagrancia tras robar un camión de retail en las cercanías de un centro comercial.

    Antonella Cicarelli 
    Antonella Cicarelli
    Referencial.

    Este viernes la Policía de Investigaciones (PDI) junto con Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Metropolitana Occidente detuvieron en flagrancia a seis sujetos por el robo de un camión a la altura del Mall Plaza Oeste en la comuna de Cerrillos.

    Como informaron las autoridades, los sujetos tenían un amplio prontuario policial y dos de ellos eran prófugos de la justicia. Uno mantenía una orden por un homicidio en 2024 y otro se había fugado del penal Colina 1, condenado por este mismo delito en 2019.

    Según el comisario de la PDI, Sebastián Ríos de la Brigada Investigadora de Robos, en el marco de investigaciones focalizadas en robo de camiones de alto tonelaje, los policías detectaron a tres vehículos de alta gama que seguían a corta distancia a un camión de retail.

    “En el empalme de la caletera Américo Vespucio con General Velázquez abordan al conductor del camión, intimidándolo con armas de fuego y elementos contundentes, por lo cual, los colegas en flagrancia, actuaron en su detención”, informó el detective.

    El comisario mencionó que los policías se coordinaron con la Central de Información Policial (Cipol) para que otros automóviles que estaban en las inmediaciones bloquearan el paso ante la huida de estos sujetos.

    Tras el operativo, se incautaron dos vehículos de alta gama que mantenían cargos por delito de robo, un arma de fuego con su cargador, un inhibidor, celulares y un martillo.

    Además, uno de los prófugos de la justicia fue identificado tras un análisis de sus huellas, ya que portaba una identidad falsa.

