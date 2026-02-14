Hallan el cuerpo de una mujer en la bahía del puerto de San Antonio

Durante la mañana de este sábado las autoridades marítimas recibieron una llamada alertando sobre la presencia de una persona flotando en la bahía del puerto de San Antonio en la Región de Valparaíso.

El capitán de Fragata Litoral, Roberto Ascencio del Puerto de San Antonio, señaló que al lugar acudió la Policía Marítima, quienes pudieron corrobar el hallazgo de un cuerpo, aparentemente de sexo femenino, que se encontraba sin signos vitales .

Actualmente el lugar se encuentra resguardado y tras dar aviso al fiscal de turno, se iniciaron diligencias por parte de la Policía de Investigaciones.