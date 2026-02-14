Detienen a extrabajador por apuñalar a guardia tras discusión por pago en obra de Ñuñoa

Un extrabajador de una constructora fue detenido la mañana de este sábado luego de protagonizar una riña con un guardia de seguridad y apuñalarlo en la comuna de Ñuñoa.

El hecho ocurrió en la intersección de Irarrázaval con Seminario, cuando el hombre llegó hasta la obra exigiendo el pago de una remuneración que, según acusó, se le adeudaba.

El capitán Francisco Albanés, de la 33ª Comisaría de Ñuñoa, explicó que el individuo golpeó la puerta del recinto y, tras la salida del guardia, se produjo “una discusión y posterior riña, donde hubo agresión de parte de ambas personas”.

En ese contexto, y por circunstancias que se investigan, el extrabajador habría extraído un arma blanca desde su mochila, con la que hirió en la zona de la ingle al guardia de seguridad.

Tras el ataque, el presunto agresor intentó darse a la fuga, pero fue detenido por personal de seguridad municipal en conjunto con Carabineros. En paralelo, se prestó auxilio a la víctima, quien fue trasladada a la Mutual de Seguridad y permanece en evaluación médica.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quedando a la espera de instrucciones respecto de las diligencias en el sitio del suceso y la situación procesal de los involucrados.