SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Dictan arraigo nacional contra piloto de parapente formalizado por cuasi delito de homicidio en Mejillones

    El imputado no contaba con permisos para realizar vuelo y utilizaba una vela no inscrita en el Registro de Ultralivianos de la DGAC.

     
    Fuerza Aérea de Chile FACh

    El Juzgado de Garantía de Mejillones decretó la medida cautelar de arraigo nacional para el piloto de parapente imputado por el Ministerio Público por el cuasidelito de homicidio de una pasajera, quien falleció en octubre de 2024 en las cercanías del balneario Hornitos, Región de Antofagasta.

    Según se detalló en la audiencia, el accidente ocurrió luego de que el imputado, que transportaba a una pasajera en un parapente, se precipitó junto a ella contra un cerro, donde la mujer falleció debido la gravedad de las lesiones.

    La investigación, encabezada por el fiscal de Mejillones Andrés Godoy Rojas, estableció que el imputado carecía de habilitación para efectuar vuelos biplaza y, al momento del accidente, utilizaba una vela no inscrita en el registro de ultralivianos no motorizados de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

    Adicionalmente, se estableció que el imputado no contaba con el documento de identificación y control de antecedentes exigido por el código aeronáutico como autorización para operar un parapente.

    Es así que el Juzgado dispuso un plazo de investigación de 120 días.

    Fuerza Aérea de Chile FACh
    Más sobre:Mejillonesregión de AntofagastaHornitosJuzgado de Garantía de MejillonesFiscalía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gajardo y devolución de 34 ternas de notarios: pide que cortes revisen concursos e inhabilidades bajo la nueva ley

    Detienen a extrabajador por apuñalar a guardia tras discusión por pago en obra de Ñuñoa

    Tras anuncio de Chile: qué otros países han enviado ayuda humanitaria a Cuba

    Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial: “La forma más duradera de reducir la deuda pública es el crecimiento”

    Caso Alexei Navalny: Reino Unido y aliados acusan al Kremlin de envenenar a opositor de Putin con toxina de rana

    Reportan que el ejército de EE.UU. estaría preparándose para una potencial operación de varias semanas en Irán

    Lo más leído

    1.
    Cuatro muertos y seis heridos deja violenta colisión en Mariquina: dos víctimas fueron atropelladas tras salir eyectadas

    Cuatro muertos y seis heridos deja violenta colisión en Mariquina: dos víctimas fueron atropelladas tras salir eyectadas

    2.
    Caso Audios: Fijan audiencia de control previo a formalización de exfiscal Manuel Guerra

    Caso Audios: Fijan audiencia de control previo a formalización de exfiscal Manuel Guerra

    3.
    El duelo tras los incendios: cinco relatos de familiares de las 21 víctimas

    El duelo tras los incendios: cinco relatos de familiares de las 21 víctimas

    4.
    De patines a bailes en las calles: los clanes urbanos que se toman Santiago

    De patines a bailes en las calles: los clanes urbanos que se toman Santiago

    5.
    Bernardo Martorell: “No podemos sentirnos completamente satisfechos con las listas de espera, pero hay un avance y eso es innegable”

    Bernardo Martorell: “No podemos sentirnos completamente satisfechos con las listas de espera, pero hay un avance y eso es innegable”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Al menos 250 hectáreas han sido afectadas por incendios en Limache y Concón

    Al menos 250 hectáreas han sido afectadas por incendios en Limache y Concón

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Alavés en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Alavés en TV y streaming

    Gajardo y devolución de 34 ternas de notarios: pide que cortes revisen concursos e inhabilidades bajo la nueva ley
    Chile

    Gajardo y devolución de 34 ternas de notarios: pide que cortes revisen concursos e inhabilidades bajo la nueva ley

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Detienen a extrabajador por apuñalar a guardia tras discusión por pago en obra de Ñuñoa

    Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial: “La forma más duradera de reducir la deuda pública es el crecimiento”
    Negocios

    Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial: “La forma más duradera de reducir la deuda pública es el crecimiento”

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025

    La trampa de lo urgente

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s
    Tendencias

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Cómo activar la alerta en tu celular que te avisa que habrá un sismo minutos antes de que suceda

    La reacción de Paqui Meneghini tras el polémico gol anulado a la U
    El Deportivo

    La reacción de Paqui Meneghini tras el polémico gol anulado a la U

    “Lo perdimos; es una lástima”: exjugador de Colo Colo lesiona a Diego Valdés en Vélez Sarsfield

    Tomás Holscher consigue el 30° puesto en el Slalom Gigante en su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero
    Tecnología

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    Desde Milo J hasta Myriam Hernández: cinco discos para musicalizar el Día de San Valentín
    Cultura y entretención

    Desde Milo J hasta Myriam Hernández: cinco discos para musicalizar el Día de San Valentín

    Reseña de libros: Gabriel Cid, Patti Smith y Daniel Saldaña París

    Jeremías Gamboa: “Muchos peruanos hemos internalizado el racismo como una mancha que nos delata”

    Tras anuncio de Chile: qué otros países han enviado ayuda humanitaria a Cuba
    Mundo

    Tras anuncio de Chile: qué otros países han enviado ayuda humanitaria a Cuba

    Caso Alexei Navalny: Reino Unido y aliados acusan al Kremlin de envenenar a opositor de Putin con toxina de rana

    Reportan que el ejército de EE.UU. estaría preparándose para una potencial operación de varias semanas en Irán

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York