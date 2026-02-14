Dictan arraigo nacional contra piloto de parapente formalizado por cuasi delito de homicidio en Mejillones

El Juzgado de Garantía de Mejillones decretó la medida cautelar de arraigo nacional para el piloto de parapente imputado por el Ministerio Público por el cuasidelito de homicidio de una pasajera, quien falleció en octubre de 2024 en las cercanías del balneario Hornitos, Región de Antofagasta.

Según se detalló en la audiencia, el accidente ocurrió luego de que el imputado, que transportaba a una pasajera en un parapente, se precipitó junto a ella contra un cerro, donde la mujer falleció debido la gravedad de las lesiones.

La investigación, encabezada por el fiscal de Mejillones Andrés Godoy Rojas, estableció que el imputado carecía de habilitación para efectuar vuelos biplaza y, al momento del accidente, utilizaba una vela no inscrita en el registro de ultralivianos no motorizados de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Adicionalmente, se estableció que el imputado no contaba con el documento de identificación y control de antecedentes exigido por el código aeronáutico como autorización para operar un parapente.

Es así que el Juzgado dispuso un plazo de investigación de 120 días.