Dictan prisión preventiva contra mujer que habría facilitado vivienda para mantener secuestrados a una madre y su hijo en La Cisterna

De este modo, el tribunal dispuso la cautelar de prisión preventiva, mientras que Roberto Rojas además deberá cumplir el resto de su condena en el penal de Angol.

El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago dictó ayer la prisión preventiva para una mujer acusada por los delitos de secuestro extorsivo y sustracción de un menor de edad.

Según informó el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, el crimen tuvo lugar en las comunas de Quinta Normal y La Cisterna el pasado 22 de agosto en contra de una mujer y su hijo de cinco años.

La mujer formalizada -de nacionalidad venezolana y situación migratoria irregular- habría facilitado el inmueble que se utilizó para mantener cautivas a las víctimas en La Cisterna, según el Ministerio Público.

En el citado inmueble, madre e hijo sufrieron lesiones leves y amenazas que tenían como fin de conseguir un pago a cambio de su liberación. La pareja de la mujer denunció estos hechos y luego de diligencias ejecutadas por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la PDI, ambas víctimas fueron liberadas en la madrugada del 23 de agosto.

Hasta ahora, la mujer formalizada es la única detenida por este delito. Los captores aún no han sido capturados, según confirmó la Fiscalía a este medio. El tribunal, por su lado, fijó un plazo de investigación de 120 días.