Dictan prisión preventiva para 11 de los 12 presuntos integrantes de red dedicada al contrabando de cigarrillos

El Juzgado de Garantía decretó el lunes la medida cautelar de prisión preventiva para once de los doce presuntos integrantes de una banda que se dedicaba al contrabando de cigarrillos en la Región de Valparaíso. La detención de estos sujetos ganó notoriedad ayer debido a que uno de ellos es un funcionario de Aduanas, el organismo encargado, entre otras labores, de decomisar el material de contrabando.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, se decomisaron más de un millón de cajetillas, cuyo avalúo supera los $3 mil millones. El fiscal Ignazio Rivera especificó que este delito “no pudo haber sido realizado sin la participación del funcionario” y que la remuneración de éste -menor a un millón de pesos- no se condecía con los bienes que ostentaba.

Los 12 detenidos -once chilenos y un argentino- fueron formalizados por los delitos de cohecho, fraude al fisco, asociación ilícita, porte de armas sujetas a control, contrabando y lavado de dinero.

El tribunal determinó que once de los imputados ingresen al Centro de Detención Preventiva de Quillota a cumplir su medida cautelar, mientras que la duodécima presunta integrante de esta red quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional. El plazo de investigación, en tanto, fue fijado en 120 días.

En paralelo, Aduanas instruyó un sumario administrativo para el funcionario vinculado a esta investigación.