Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

La Policía de Investigaciones (PDI) junto a la Fiscalía Regional de Valparaíso concretaron la detención de 12 sujetos que conformaban una banda criminal dedicada al contrabando de cigarrillos , quienes se encontraban transportando el cargamento hacia la comuna de Quillota.

Según indicaron las polícias, en total, eran más de un millón de cajetillas y estaban avaluadas en tres mil millones de pesos. El fiscal Ignazio Rivera, de la Fiscalía Regional de Valparaíso, entregó detalles del operativo de la importante cantidad de cajetillas de cigarrillos que fueron incautados.

“Una vez que eran ingresados hacia la región de Valparaíso este cargamento, eran distribuidos hacia las comunas aledañas a la costa y la región Metropolitana”, detalló. Añadiendo que los hombres serán acusado de los delitos de cohecho, fraude al fisco, organización criminal y contrabando de cigarro.

El persecutor informó que “ el perjuicio fiscal asciende a más de 2.500 millones de pesos y la carga más de 3.000 millones de pesos ”.

Para lograr su cometido, el fiscal señaló que dentro de la banda criminal había un trabajador de Aduanas y que en este caso “no pudo haber sido realizado sin la participación del funcionario”.

“En cuanto a su participación en sí, este es un funcionario público, grado 19 de la aduana de Chile, cuya remuneración es inferior a un millón de pesos. Y dentro del curso de la investigación se logró constatar y verificar que este funcionario ostentaba bienes que no se asimilaban a su ingreso mensual”, mencionó el persecutor.

Los 12 detenidos pasarán a control de detención este lunes, se trata de chilenos y un argentino sin antecedentes penales, quienes se estima tendrán la audiencia de formalización en la tarde.