    Nacional

    Dinero en efectivo, pasaportes y boletas: el detalle de la nueva incautación del OS7 en la casa de Vivanco

    Los elementos fueron requisados el mismo día en que efectivos policiales detuvieron a la exministra, quien durante esta jornada fue formalizada por cohecho y lavado de activos. Se pidió su prisión preventiva.

    Por 
    Leslie Ayala
     
    María Catalina Batarce

    La noche del domingo 25 de enero, junto con ejecutar la orden de detención en contra de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, efectivos del OS7 de Carabineros concretaron una nueva orden de entrada y registro en el domicilio de la imputada en la denominada trama bielorrusa, en la comuna de Las Condes.

    Así, al igual que cuando se materializó la detención de Gonzalo Migueles -pareja de la exjueza-, los funcionarios policiales incautaron una serie de elementos. Entre ellos, equipos electrónicos, documentos y dinero en efectivo.

    Como explicó el fiscal Marcos Muñoz durante la audiencia de formalización de la otrora ministra, todos los insumos tendrían relación con los hechos investigados.

    De acuerdo con antecedentes recopilados por La Tercera, el detalle de todo lo requisado quedó registrado en el parte de detención 01, donde también se adjunta la constatación de lesiones de la imputada, quien no mantenía heridas ni afectación.

    En dicho documento de 38 páginas, se explicita que los primeros elementos que se incautaron fueron un iPhone 14 color morado y un teléfono marca Samsung color azul.

    Asimismo, se menciona que, “desde el interior de una cartera de color negro se procedió a la incautación de diversos dispositivos de almacenamiento digital”, consistentes en cuatro pendrives y un disco duro.

    Se precisa, de igual forma, que se tomaron como elementos de prueba, por su “eventual interés investigativo”, siete boletas de depósito del banco BCI y una boleta de depósito Banco Internacional.

    Siguiendo con el listado de los elementos, los efectivos policiales también detallaron que “en una habitación ubicada en el primer piso, utilizada como oficina, específicamente en el cuarto cajón de una cómoda tipo mueble”, se incautaron otros siete pendrives y un segundo disco duro. Tomaron, del mismo lugar, una carcasa de material silicona de color lila con imágenes de mariposas con la leyenda “Summer Love” y un tercer disco duro.

    Desde una habitación ubicada en el segundo piso del inmueble, específicamente desde el interior de una cartera de color rojo, se incautó una chequera color negro, del Banco BCI, a nombre de Gonzalo Migueles. Además, desde el interior de una billetera de color dorado, de propiedad de Vivanco, un total de $ 132.000 en efectivo.

    Junto con ello, se requisaron un par de aros de color beige y un collar de piedras del mismo tono. Por último, en medio del registro, también se hallaron en una habitación una serie de pasaportes que fueron incautados. Estaban al interior de una caja fuerte empotrada en la zona inferior de un clóset y correspondían a tres documentos de Migueles, tres de Vivanco y dos de su hija.

    Más sobre:Ángela VivancoFiscalía Los LagosCarabineros OS7Incautación casa Vivanco

    "Gabinete de emergencia para sí mismos": presidente de la CUT critica nominaciones de Kast

    Detienen a uno de los presuntos autores de balacera en Cerro Navia que dejó a dos personas heridas

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el "arma secreta" utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Venezuela por la Copa América Futsal

