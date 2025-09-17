Diputados aprueban proyecto que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente

La mañana de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que busca modificar la ley responsabilidad penal adolescente.

El objeto central de esta iniciativa -que fue promovida por la bancada de Renovación Nacional- es seleccionar un conjunto de 14 delitos de mayor gravedad y establecer modificaciones para que sean sancionados de manera más drástica.

Dicha moción incluye ilícitos como: secuestro, violación, robo con violencia e intimidación, homicidio y asesinato de policías.

En detalle, se propone:

Penas más drásticas para adolescentes de 14 y 15 años. En el caso de adolescentes de 14 y 15 años que cometan estos hechos el límite máximo de la pena privativa de libertad será de 10 y no de 5 años como es actualmente.

Eliminación de una sanción más benigna. En el caso de estos delitos se aplicará la pena originalmente prevista en la ley penal y no la regla que dispone siempre disminuirla en un grado.

Modificaciones en Internación Provisoria. Se incorporan dos nuevas reglas en materia de internación provisoria (prisión preventiva en régimen adolescente). Por un lado, si la identidad del adolescente detenido es desconocida, este antecedente abonará a que sea internado. Por otro lado, el adolescente no podrá ser puesto en libertad mientras la respectiva Corte de Apelaciones resuelve el recurso de apelación en contra de la resolución que se pronuncia sobre la internación provisoria, evitando así su fuga.

Imposibilidad de configurar irreprochable conducta anterior si existen condenas en régimen adolescente. El régimen de responsabilidad penal juvenil supone que los antecedentes y registros no son válidos una vez que el infractor es adulto y vuelve a delinquir. Con el objeto de evitar este efecto la iniciativa dispone que aquel adulto que cometa un nuevo delito y haya sido previamente condenado por alguno de los delitos del catálogo de delitos graves que contempla la reforma, no podrá beneficiarse con la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior.

Tras ser aprobado, el proyecto fue despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.