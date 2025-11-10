Diputados de RN piden al fiscal nacional que investigue de oficio celebración de reos en Santiago 1 que incluyó alcohol, música y asado

Los diputados de la bancada de Renovación Nacional enviaron una carta al fiscal nacional, Ángel Valencia, para que se investigue de oficio la celebración de un grupo de reos al interior del Centro de Detención Preventiva Santiago 1 que se conoció el pasado fin de semana.

La misiva se envió a la autoridad esta jornada, luego de que conocieran videos difundidos en redes sociales al interior del módulo 35 del penal, donde los reclusos mantenían en su poder alcohol y celulares; prepararon un asado y tenían música.

Desde RN calificaron el hecho como “inaudito” y “escandaloso”, por lo que enviaron una carta al fiscal nacional Ángel Valencia, pidiendo una investigación de oficio “para esclarecer los hechos (...) y perseguir la responsabilidad penal de quien así le correspondiere”.

Los firmantes, los diputados Frank Sauerbaum -jefe de bancada-, Carla Morales -subjefa-, Andrés Longton, Hugo Rey, Diego Schalper (integrantes de la comisión de Seguridad), además de María Luisa Cordero, señaron que los elementos expuestos en los videos “cuyo ingreso y posesión al interior de los recintos penitenciarios están prohibidos”, por lo que agregan podría “envolver actos de corrupción de funcionarios de Gendarmería de Chile”.

Asimismo, señalaron que el “carrete” de los reos “evidencia una trasgresión grave al régimen penitenciario y constituye de manera clara un despropósito con los objetivos de seguridad y rehabilitación que se persiguen con el sometimiento penal”, y recordaron la prohibición del consumo de sustancias, como alcohol, de acuerdo con el régimen penitenciario.

Precisaron que lo sucedido los días 8 y 9 de noviembre, indicaría “circunstancias de eventual corrupción por parte de funcionarios de Gendarmería de Chile puesto que no es sencillo idear la manera en que todos los elementos incautados ingresaron al recinto penal, incluyendo una alta cantidad de carne para asado y bebidas alcohólicas como whiskey y cervezas”.

Cabe señalar, además, que en un operativo de revisión posterior se requisaron al menos 24 celulares.

También se refuerza en la misiva que el Código Penal en sus artículos 304 bis y 304 ter “prevé y sanciona tanto el ingreso, como la tenencia injustificada de elementos prohibidos en recintos carcelarios, sancionándose especialmente a los funcionarios de Gendarmería de Chile que incurrieren o tolerasen estas conductas. Otras figuras, como el cohecho, sancionan también las actuaciones corruptas de los empleados públicos”.

Por lo anterior, sostienen los firmantes, que no basta con la investigación interna anunciada por Gendarmería, por lo que piden la intervención del Ministerio Público “en ejercicio de la plenitud de herramientas que la legislación le confiere”.

“La irreverencia con la que estos sujetos actúan (...) es una muestra de fuerza y desafío al Estado”, aseguran los diputados de RN y agregan que “si se tolera este tipo de excesos, seguramente se permiten otras expresiones menos vistosas, pero más complejas desde la perspectiva del combate a la criminalidad y el contexto que atraviesa nuestro país, como el uso de teléfonos celulares”.

Y agregan que “con este margen de libertad e impunidad es imposible cortar las redes criminales que según se ha denunciado reiteradamente, operan desde las cárceles”.

“No hay política de seguridad que tolere este nivel de libertad por parte de quienes luego de años y millones de pesos del erario fiscal, son sometidos al proceso penal y condenados. De ahí que esperamos, el Ministerio Público disponga una atención preferente a este caso como la punta del iceberg que atenta contra las posibilidades de éxito en contra del crimen organizado”, concluyen los diputados de RN.