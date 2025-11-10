OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Diputados de RN piden al fiscal nacional que investigue de oficio celebración de reos en Santiago 1 que incluyó alcohol, música y asado

    Los legisladores sostienen que no es "suficiente" con la investigación anunciada por Gendarmería y piden la indagatoria del Ministerio Público sobre lo que calificaron de "inaudito y escandaloso".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Videos fueron publicados por los propios internos de Santiago 1.

    Los diputados de la bancada de Renovación Nacional enviaron una carta al fiscal nacional, Ángel Valencia, para que se investigue de oficio la celebración de un grupo de reos al interior del Centro de Detención Preventiva Santiago 1 que se conoció el pasado fin de semana.

    La misiva se envió a la autoridad esta jornada, luego de que conocieran videos difundidos en redes sociales al interior del módulo 35 del penal, donde los reclusos mantenían en su poder alcohol y celulares; prepararon un asado y tenían música.

    Desde RN calificaron el hecho como “inaudito” y “escandaloso”, por lo que enviaron una carta al fiscal nacional Ángel Valencia, pidiendo una investigación de oficio “para esclarecer los hechos (...) y perseguir la responsabilidad penal de quien así le correspondiere”.

    Los firmantes, los diputados Frank Sauerbaum -jefe de bancada-, Carla Morales -subjefa-, Andrés Longton, Hugo Rey, Diego Schalper (integrantes de la comisión de Seguridad), además de María Luisa Cordero, señaron que los elementos expuestos en los videos “cuyo ingreso y posesión al interior de los recintos penitenciarios están prohibidos”, por lo que agregan podría “envolver actos de corrupción de funcionarios de Gendarmería de Chile”.

    Asimismo, señalaron que el “carrete” de los reos “evidencia una trasgresión grave al régimen penitenciario y constituye de manera clara un despropósito con los objetivos de seguridad y rehabilitación que se persiguen con el sometimiento penal”, y recordaron la prohibición del consumo de sustancias, como alcohol, de acuerdo con el régimen penitenciario.

    Precisaron que lo sucedido los días 8 y 9 de noviembre, indicaría “circunstancias de eventual corrupción por parte de funcionarios de Gendarmería de Chile puesto que no es sencillo idear la manera en que todos los elementos incautados ingresaron al recinto penal, incluyendo una alta cantidad de carne para asado y bebidas alcohólicas como whiskey y cervezas”.

    Cabe señalar, además, que en un operativo de revisión posterior se requisaron al menos 24 celulares.

    También se refuerza en la misiva que el Código Penal en sus artículos 304 bis y 304 ter “prevé y sanciona tanto el ingreso, como la tenencia injustificada de elementos prohibidos en recintos carcelarios, sancionándose especialmente a los funcionarios de Gendarmería de Chile que incurrieren o tolerasen estas conductas. Otras figuras, como el cohecho, sancionan también las actuaciones corruptas de los empleados públicos”.

    Por lo anterior, sostienen los firmantes, que no basta con la investigación interna anunciada por Gendarmería, por lo que piden la intervención del Ministerio Público “en ejercicio de la plenitud de herramientas que la legislación le confiere”.

    “La irreverencia con la que estos sujetos actúan (...) es una muestra de fuerza y desafío al Estado”, aseguran los diputados de RN y agregan que “si se tolera este tipo de excesos, seguramente se permiten otras expresiones menos vistosas, pero más complejas desde la perspectiva del combate a la criminalidad y el contexto que atraviesa nuestro país, como el uso de teléfonos celulares”.

    Y agregan que “con este margen de libertad e impunidad es imposible cortar las redes criminales que según se ha denunciado reiteradamente, operan desde las cárceles”.

    “No hay política de seguridad que tolere este nivel de libertad por parte de quienes luego de años y millones de pesos del erario fiscal, son sometidos al proceso penal y condenados. De ahí que esperamos, el Ministerio Público disponga una atención preferente a este caso como la punta del iceberg que atenta contra las posibilidades de éxito en contra del crimen organizado”, concluyen los diputados de RN.

    Más sobre:Santiago 1BancadaRNRenovación NacionalÁngel ValenciaMinisterio Público

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    MEO acusa “elección manipulada” y apunta contra Kaiser por propuesta de plebiscitar materia de derechos humanos

    Provoste anuncia acciones legales contra Manouchehri tras ser aludida durante debate por acusación constitucional

    Artés critica propuesta de Kaiser sobre plebiscito de derechos humanos y llama a abrir archivos de las Fuerzas Armadas

    Johannes Kaiser arriba al debate Anatel: “Si la gente vota por convicción vamos a llegar a la segunda vuelta”

    Parisi aborda trascendencia del último debate ad portas del 16/N: “Todos nos jugamos el paso a segunda vuelta todos los días”

    “Yo soy moderada y al mismo tiempo tengo colmillos”: el mensaje de Matthei en la previa al último debate presidencial

    Lo más leído

    1.
    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    2.
    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    3.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    4.
    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    5.
    Personas con más de 50 transacciones que iniciaron actividades: SII detecta subdeclaración de IVA por casi US$4 millones

    Personas con más de 50 transacciones que iniciaron actividades: SII detecta subdeclaración de IVA por casi US$4 millones

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    MEO acusa “elección manipulada” y apunta contra Kaiser por propuesta de plebiscitar materia de derechos humanos
    Chile

    MEO acusa “elección manipulada” y apunta contra Kaiser por propuesta de plebiscitar materia de derechos humanos

    Provoste anuncia acciones legales contra Manouchehri tras ser aludida durante debate por acusación constitucional

    Artés critica propuesta de Kaiser sobre plebiscito de derechos humanos y llama a abrir archivos de las Fuerzas Armadas

    Gerente general de Banco de Chile: “Hay un poquito más de crédito en las empresas y eso es positivo”
    Negocios

    Gerente general de Banco de Chile: “Hay un poquito más de crédito en las empresas y eso es positivo”

    Dueña de Gol y Avianca tomará el control de Sky Airline

    Yacimiento de cobre greenfield consigue permiso ambiental por US$500 millones en la Región de Antofagasta

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia
    Tendencias

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17

    Habla el hincha agredido por Maximiliano Salas tras la derrota de River ante Boca: “Se la agarró con el primero que vio”

    “Tienen a Colina ahí al lado”: el feroz dardo de Deportes Puerto Montt a Santiago Morning tras su ascenso a Primera B

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Finde

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales
    Cultura y entretención

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    Cortometraje de Alfredo Castro y Pablo Chill-E ya se encuentra disponible de manera gratuita

    Shakira cambia el lugar de su próximo show en Chile: pasará al Parque Estadio Nacional

    Sarkozy dice tras salir de prisión que “la ley se ha aplicado” y que “la verdad prevalecerá”
    Mundo

    Sarkozy dice tras salir de prisión que “la ley se ha aplicado” y que “la verdad prevalecerá”

    Canadá deja de ser un país libre de sarampión tras un brote que deja más de 5 mil casos

    Trump amenaza a la BBC con una demanda de 1.000 millones de dólares tras denunciar manipulación de su discurso

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte